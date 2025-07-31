又一日本海島被中國人買下土地　鄰近美軍自衛隊基地　島民超不安

日本瀨戶內海深處的笠佐島，原本只是日本西部地圖上一座幾乎被遺忘的小島。面積不大，環島一圈也就4公里，常住人口只剩下7人、5戶人家，島上大多數年輕人早已離開，留下來的多是年歲已高的老人。他們習慣了這裏的寧靜，每天照看自家菜地和果樹，偶爾在港口聊聊天，日子簡單而平淡。對島民來說，這裏不過是避世養老的角落，連最喧鬧的新聞似乎也和這裏無關。但最近，笠佐島的名字忽然成了日本網絡和媒體的「熱詞」。一切的起因，是中國買家悄然購入了島上的部分土地。



而且這些買家並非僅僅是「投資客」——有人來自中國大連、有人住在東京埼玉，甚至還有一家四口曾開着高級轎車，從本州的港口一路換船上島，整整花了4小時認真考察地形環境。更令人印象深刻的是，島上新豎起了電線杆、電力設施也開始接入，顯然買家不是「買了放着不管」，而是真的打算在島上開發建房。

中國買家悄然購入日本笠佐島部分土地的消息引起當地人關注。（YouTube@FNNプライムオンライン）

笠佐島距離日本海上自衛隊吳基地和美軍岩國基地都不遠。（YouTube@FNNプライムオンライン）

島民原本自給自足 種菜採野果度日 對突變感憂心（點圖放大瀏覽）：

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負責交易的日本地產經紀透露，這些中國買家多半是打算修建度假別墅，手續正規、用途也都在法律許可範圍內。實際上，日本自1994年加入世界貿易組織後，早已承諾對外國人購地不設限，外資和本國人享有同樣的購地權。這種「法理上的平等」，為包括中國人在內的海外資本掃清了障礙。只是，這一切的「合法合規」，並沒有消解日本社會的複雜情緒。尤其是涉及島嶼這樣的位置敏感、人口稀少的地方，焦慮很快蔓延開來。

島民最直接的擔心來自地理位置。笠佐島距離海上自衛隊吳基地和美軍岩國基地都不遠。吳基地是日本重要的軍港，常年停靠潛艇和戰艦，是美日安保戰略的關鍵節點。島上的土地如果大量流入外資，尤其是中國資本，日本媒體和網絡輿論難免會泛起「國家安全」的憂慮：

哪天遇到突發事件，這裏會不會變成什麼『戰略據點』？

輿論進一步被相關法律放大了：據日本媒體報道，中國的《國防動員法》《國家情報法》中規定，無論身處何地，中國公民在戰爭或緊急情況下都可能被要求協助政府，包括土地、設施和情報。沒有具體證據，只有不斷發酵的想象——但在如今日本越發保守的輿論場上，這種擔心變得越來越響亮。

而地產公司則則不管那麼多。他們手頭掌握着笠佐島約七成的土地，「誰出高價就賣給誰」，中國買家和本地人其實並無區別。公司負責人面對記者直言：

只要法律允許，買家是誰都不重要。

但在輿論風暴之下，地產公司今年7月已經宣佈暫停與中國買家的交易活動，更多出於自保和避嫌的考量。

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其實，笠佐島的故事絕不是孤例。過去10年，日本全國各地，尤其是人煙稀少的小島、山村和鄉間，頻頻出現「外資買地」的現象。背後的原因也不難理解——日本社會普遍老齡化，人口不斷流失，大片田地、山林和閒置房屋沒人打理，反而成了「負擔」。許多繼承了家鄉土地的日本人，每年為荒地繳稅、維護除草，卻找不到願意接手的買家。有些人感嘆，能把土地賣掉哪怕只是一小塊：

只要有人買，不管是不是中國人，肯定高興地賣出去。

有的則乾脆打算把土地「國庫歸屬」，但實際獲批極少，有時還要倒貼錢給政府。

於是，來自海外的買家反而成了某種意義上的「救命稻草」。他們的到來讓沉寂的村莊、荒廢的島嶼重新有了流轉的機會。只是，金錢與現實之下，文化、國別和安全的矛盾情緒又讓這種「救命」變得微妙。日本社會一邊希望土地「活起來」，一邊又懼怕失去自我。於是有人在網上疾呼：

日本的土地正在一點點變成外國人的了！政府快醒醒吧！

也有人抱怨：

日本人不能在中國買地，為什麼中國人能在日本買？

甚至有人提出要「互惠原則」，希望立法嚴格限制。

普通島民、山村農戶的實際處境卻更為無奈。許多人只是希望把沒人要的土地處理掉，減輕負擔。政策滯後、手續複雜，土地難以「歸國庫」或交給地方政府管理。於是，當經紀願意幫忙、海外買家出價合理時，賣與不賣，其實沒有那麼多道德與意識形態的糾結。

笠佐島和類似的地方，是日本經濟、人口和社會結構轉型的縮影。它們把現代化與鄉村空心化、開放與防禦、利益與歸屬感的拉鋸呈現在一座小島、一片田野中。對國家來說，是該「保護本土」？還是「放開放活」？對地方個人來說，是盼着新鮮血液？還是擔心身份和安全？在這個天平上，每個人都有自己的答案。

無論如何，屬於外資買地的「窗口期」恐怕已經進入倒計時。未來的政策會趨於收緊還是逐步細化，日本社會依然在猶豫與爭論之中。而笠佐島的老人們，還在田邊忙碌，或許也會像往常一樣，看着遠處的海天一色，淡淡地說一句：

有人願意來，總比什麼都沒有好吧。

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