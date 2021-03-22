三星堆｜縱目大面具雙眼呈圓柱狀突出　造型誇張與外星人有關？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-22 21:12

四川廣漢市的三星堆遺址被譽為是「20世紀人類最重大考古發現之一」，先後出土縱目大面具、青銅立人像、青銅神樹、金杖等珍貴文物，以及被譽為「世界銅像之王」的青銅大立人，揭開了古蜀文化的神秘臉紗。 到底造型誇張的縱目大面具代表甚麼？眼睛又對古蜀人有何意義？

三星堆青銅縱目面具與青銅人頭像。（廣西師範大學出版社）

三星堆出土了許多與眼睛有關的文物，其中縱目大面具是最引人注目。縱目大面具高65厘米，寬138厘米，有着長刀眉、鷹鉤鼻、尖耳朵、扁平的嘴巴，眼睛呈圓柱狀往前伸出，甚至連眼肌都附在眼球上拉了出來，似在奮力張開眼睛。面具兩頰上下均有榫孔，推測是被高高供奉在宗廟中，可能代表三星堆人對眼睛的崇拜。

縱目大面具的設計既誇張又獨具特色，可能與當時的天氣環境有關。成都平原自古多霧，大部分時間都是陰天，因此難以用肉眼觀看遠處的事物。有觀點認為，縱目大面具的眼睛設計成圓柱形，無疑意味它有超乎尋常的望遠能力，可以看見遠方；尖耳朵就猶如雀鳥的兩隻翅膀，而古人認為天空中飛翔的雀鳥能夠聽到遠方的聲音，甚至是雲霄之外神靈的指示。

三星堆青銅縱目面具。（廣西師範大學出版社）

此外，有觀點認為縱目大面具塑造的是蜀王蠶叢形象。《華陽國志》記載：「有蜀侯蠶叢，其目縱，始稱王，死做石棺石槨，國人從之，謂縱目人塚也。」因此，所謂「縱目」有可能如面具一樣，眼睛向外突出，除了是對蜀王蠶叢的追憶，更顯然是經過了古蜀人天馬行空的幻想與藝術加工。

事實上，眼睛是古蜀青銅器藝術表達的重要母題，古蜀人創造出大量眼睛突出的形象，供奉於宗廟或神殿中。雖然古蜀人並未留下自己的文字，但商朝的甲骨文中會以眼睛代表蜀人，因此有可能是商朝人看到或聽說了古蜀人供奉的神像，於是用象形的方式記錄下，變成甲骨文「蜀」的由來。

除了縱目大面具，青銅人頭像同樣是縱目，但後者中間有一道橫向棱線，亦不像縱目面具般誇張，有可能代表酋長或祭司階層。學者普遍認為，青銅人頭像過去是有身軀，但因青銅珍貴，它們的身軀會以木頭或泥巴代替，並在埋入祭祀坑前被毀壞。

在三星堆遺址中，只有古蜀國群巫之長、高260厘米的青銅大立人是全銅鑄造。它出土時在祭祀坑中平躺，周圍被縱目面具、人頭像、玉器以及6、70條象牙圍繞。大立人同樣是粗眉、縱目、高鼻、闊口、大耳，但身體用青銅鑄造而成，頭戴雙層高冠，身穿3層華衣，外衣有4條飛龍裝飾；雙手碩大握在胸前，過去或手握玉璋或象牙等禮器。

辮髮銅人頭像（左）；笄髮銅人頭像（右）。（廣西師範大學出版社）

目前，在可以辨認的64件青銅人頭像中，考古學家只發現了2種髮型，包括在後腦有長辮子的「辮髮」，以及用發簪系在腦後的「笄髮」。其中4個青銅人頭像戴着黃金面罩，應該是代表古蜀國的最高權力，而當中「辮髮」、「笄髮」各有兩個，數量恰好相等，似乎刻意維持某種平衡。

在古代，各部族都有不同的髮型，而國家權力往往分為宗教與王權兩個部分。因此，三星堆祭祀坑中出土的「辮髮」、「笄髮」青銅人頭像，除了代表着2個不同的部族，更透露出古蜀國內部的政權模式，梳有「笄髮」的青銅人像的工作幾乎與宗教有關，代表神權階層，控制着三星堆人的精神，充當人與神靈之間溝通的媒介；「辮髮」的青銅人像則手握王權，奴役三星堆人的身體。

（澎湃新聞／《縱目之神 三星堆的青銅時代》）