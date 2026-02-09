名家捐贈文物遭變賣　官方追回4幅畫作　南博前院長等多人被查

中國近現代收藏大家龐萊臣的後人捐給南京博物院（下稱南博）的一件明代仇英《江南春》圖卷，早前在拍賣場上亮相，引起關注。

在國家文物局工作組指導下，江蘇省委省政府調查組深入調查南博相關受贈文物管理問題，全面追溯南博收藏的龐增和所捐贈《江南春》圖卷等5幅畫作去向。



《江南春》圖卷、《仿北苑山水軸》、《雙馬圖軸》、《設色山水軸》4幅畫作，經追溯調查、經手人證明、專家查驗、司法鑑定，均為龐增和捐贈的畫作。經分別與《江南春》圖卷、《仿北苑山水軸》、《雙馬圖軸》有關權利人依法依規協商，該3幅畫作已交由南博收藏。



官方通報稱，調查組共赴12省（直轄市）調查取證，走訪幹部職工群眾1100餘人次，查閱檔案材料65000餘份，調取各類書證1500餘件，組織比對書畫文物藏品30255件，全面追溯南博收藏的龐增和所捐贈《江南春》圖卷等5幅畫作去向，徹查畫作調撥、流轉過程中的涉嫌失職瀆職等違紀違法問題。

龐萊臣後人捐給南京博物院的明代仇英 《江南春》圖卷（局部），2025年出現在北京一拍賣公司預展中。（澎湃新聞）

5幅畫作流出

1959年，龐增和將《江南春》圖卷等137件畫作捐贈給南博收藏。上世紀90年代，經時任常務副院長徐湖平違規簽批，原省文化廳未按規定嚴格審核、違規批覆同意，南博將《江南春》圖卷等書畫違規調撥原省文物總店（下稱總店）銷售。

2025年5月，《江南春》圖卷在嘉德拍賣公司預展，被龐增和後人龐叔令向國家文物局舉報後撤拍。之後，龐叔令和律師兩次到南博現場察看，南博未能提供《江南春》圖卷、《仿北苑山水軸》、《雙馬圖軸》、《設色山水軸》、《松風蕭寺圖軸》等5幅捐贈畫作，其餘132件捐贈畫作仍收藏在南博。

1997年5月8日，被認定為贗品的《江南春》圖卷退出南京博物院館藏記錄。（新華社）

《江南春》圖卷

1997年7月初，時任總店書畫庫保管員兼銷售員張某見到違規調撥至總店的《江南春》圖卷標價25000元（人民幣，下同），認為有利可圖，遂與其男友王某合謀，準備自己買下再加價轉賣，並利用工作之便，將價格標籤偷改為2500元。

為規避總店工作人員不能購買店內商品的規定，也怕王某被店內同事認出，便安排王某的同事陳某某出面購買。同年7月8日，陳某某到總店經張某之手打9折後以2250元買走《江南春》圖卷。為防止更改價格的行為被發現，張某故意將發票上的貨號空置，不注明購買人姓名，並在商品名稱欄中將《江南春》圖卷寫成「仇英山水」。

明 仇英 《江南春卷》（局部）。（澎湃新聞）

明 仇英 《江南春卷》（局部）。（澎湃新聞）

事後，張某讓王某謊稱《江南春》圖卷為祖傳，向字畫商陸某（南京藝蘭齋藝術有限公司原法定代表人，已於2025年病故）兜售，經雙方商議，將《江南春》圖卷及其他2幅字畫以12萬元價格賣給陸某。

2016年起，陸某先後三次將《江南春》圖卷質押給南京十竹齋藝術品投資有限公司（以下簡稱十竹齋公司）。2019年9月，陸某因資金困難未按約定贖回，《江南春》圖卷遂留存十竹齋公司。2021年11月，字畫商朱某從十竹齋公司購得《江南春》圖卷。2025年4月，嘉德拍賣公司受朱某委托拍賣《江南春》圖卷，5月因龐叔令舉報撤拍。2025年12月28日，此畫已存入南博書畫專庫。

5幅畫作去向追蹤

《江南春》圖卷、《仿北苑山水軸》、《雙馬圖軸》、《設色山水軸》4幅畫作，經追溯調查、經手人證明、專家查驗、司法鑑定，均為龐增和捐贈的畫作。經分別與《江南春》圖卷、《仿北苑山水軸》、《雙馬圖軸》有關權利人依法依規協商，該3幅畫作已交由南博收藏。

經查，《設色山水軸》於1992年重新鑑定，1994年調庫保管，登記名稱改為《湯貞湣設色山水軸》。2015年至2016年間，南博按普查定名標準將該畫作名稱調整為《清湯貞湣山水圖軸》。經盤庫清點，該畫作存放於南博中山門庫房。

至於《松風蕭寺圖軸》於1995年3月14日被總店以16000元價格出售。調查組在江蘇省內及省外多地調查，共調取拍賣畫作圖片50餘萬張進行比對，詢問業內人士400餘人。目前仍在全力循線追查。

南京博物院當年有接受捐贈文物清單，其中有明代仇英《江南春》卷。（澎湃新聞）

南京博物院前院長受查

在《江南春》圖卷等畫作調撥、流轉過程中，原省文化廳、南博和總店違反文物管理有關規定，違規申請、批覆調撥文物，擅自出售並造成文物流失，社會影響惡劣，必須嚴肅處理。

經查，徐湖平擔任南博原常務副院長（實際負責南博日常工作）期間，未按規定履行鑑定、覆核審議程序，違規簽批向總店調撥《江南春》圖卷等書畫的申請，違規決定調撥書畫用於銷售。

徐湖平。（微信公眾號）

徐湖平在兼任總店法定代表人、經理期間，有令不行、有禁不止，在國家行政主管部門明確禁止擅自出售和處理館藏文物後，仍同意總店出售相關文物；對總店賬物不符、應該分設的崗位由一人兼任、缺乏監督制約等內部管理混亂問題放任不管、失管失察，涉嫌嚴重職務違法。此外，徐湖平在擔任南博常務副院長、院長期間，對於南博存在的文物管理尤其是受贈文物管理制度缺失、制度執行不到位等問題，應負主要領導責任。

徐湖平還涉嫌其他嚴重違紀違法問題，目前正接受紀檢監察機關紀律審查和監察調查。

南博文創部員工張某在任總店書畫庫保管員兼銷售員期間，利用管理國有資產的職務便利，違反規定、私自買賣文物，獲取非法利益，涉嫌嚴重職務違法。目前，張某及相關人員正接受監察機關監察調查。

南京博物院。（微信公眾號＠南京博物院）

24人涉案被查處

江蘇省文旅廳、江蘇省文物局對下屬單位存在的問題失管失察，造成重大社會影響。原省文化廳及相關處室負責人對下屬單位監督管理不力，業務指導不到位，落實文物管理有關規定不嚴格，違規批覆同意調撥文物，負有領導責任；南博、總店及職能部門相關負責人對違規報批調撥文物、違規銷售、賬物不符，以及漠視捐贈人及其家屬權益等問題負有直接責任。

對上述單位和部門有關人員29人，除其中5人已去世不再處理外，對其餘24人依規依紀依法嚴肅查處，涉嫌犯罪的移送司法機關，處理結果及時公布。江蘇省委省政府已責成相關行政管理部門對南博有關違反文物管理規定問題行政立案。

江蘇省委省政府責成南博強化內部管理，改進完善文物管理制度，嚴格落實文物保護責任，進一步規範藏品定級、建賬、出入庫、保護、利用等全流程管理，確保保管的各類文物安全；完善社會捐贈管理制度，成立藏品管理社會監督委員會，主動接受社會監督。

同時，責成江蘇省文旅廳、江蘇省文物局開展全省國有博物館館藏文物安全管理專項治理，排查範圍進一步擴大到國有圖書館、美術館等單位，強化對從業人員的教育、管理、監督，嚴厲打擊文物犯罪。