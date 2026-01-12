清代及民國仿畫藏帆布袋瞞報出口　蓮塘海關截獲3件禁出境文物

近日，蓮塘海關在貨運出口渠道查獲包括2件仿畫在內，共3件禁止出境的一般文物。



微信公眾號＠海關發布消息，蓮塘海關關員查驗一批以一般貿易申報出口的「塑料蓋、挎包等」貨物時，發現一個灰色手提帆布袋內裝有一捆捆字畫，疑似文物，隨即對貨物進行送檢。

蓮塘海關查獲3件禁止出境的一般文物。（海關發布）

經廣東省文物鑑定站鑑定為清仿陳容松虎圖、清朱霞溪樵風雨圖和中華民國仿顧洛仕女圖，共3件，均屬於禁止出境的一般文物。

3件禁止出境的一般文物，包括清仿陳容松虎圖、清朱霞溪樵風雨圖和中華民國仿顧洛仕女圖。（海關發布）

海關提醒，根據《文物保護法》規定，文物出境，應當經國務院文物行政部門指定的文物進出境審核機構審核。經審核允許出境的文物，由國務院文物行政部門發給文物出境許可證，從國務院文物行政部門指定的口岸出境。

任何單位或者個人運送、郵寄、攜帶文物出境，應當向海關申報，海關憑文物出境許可證放行。走私文物構成犯罪的，依法追究刑事責任；構成走私行為，尚不構成犯罪的，由海關依照有關法律、行政法規的規定給予處罰。