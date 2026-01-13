貴州省博物館老館丟29件文物　職員稱或因搬遷丟失　文旅部回應

中國被盜（丟失）文物信息發佈平台公開信息顯示，2025年，全國共發佈52件套被盜或丟失文物信息，其中貴州省博物館（老館）有29件套，數量居首，最早的丟失於40年前。1月12日，貴州省博物館工作人員表示，在老館向新館搬遷過程中，有丟失過文物。1月13日，貴州省文化和旅遊廳宣傳推廣處工作人員稱，文物如何丟失的都有備案可查，他們正在核實和梳理匯總，相關情況將按要求和程序進行通報。



公開信息顯示貴州省博物館（老館）部分丟失文物。（中國被盜（丟失）文物信息發佈平台）

丟失文物多與少數民族文化有關

苗族彩繪漁獵圖案酒角。（中國被盜（丟失）文物信息發佈平台）

中國被盜（丟失）文物信息發佈平台公開信息顯示，在貴州省博物館（老館）丟失或被盜的29件套文物中，2000年1月1日前丟失或被盜的有17件套，其後丟失的有12件套。這些文物的年代包括漢、北宋、明、清以及1949年10月1日至今，其中近現代時期多是與苗族、瑤族、侗族、布依族相關的文物。

最早遺失日期可追溯到1986年

東漢提梁銅壺。（中國被盜（丟失）文物信息發佈平台）

根據紀錄顯示，貴州省博物館（老館）最早一件遺失文物為1986年的苗族彩繪漁獵圖案酒角，屬牛角加工製品，是苗族喜慶飲酒用具。1989年，一件東漢提梁銅壺遭竊；1990年至1997年間，北宋葵瓣口影青瓷盞及多件少數民族生活器具亦陸續列為遺失。2000後，仍有多件文物列入丟失記錄，含明如來佛蓮座小造像、漢銅印、石玦等。

明如來佛蓮座小造像。（中國被盜（丟失）文物信息發佈平台）

清釋迦佛銅座像。（中國被盜（丟失）文物信息發佈平台）

此外，在2012年，一尊高16厘米的清彌勒銅像和一尊高9.2厘米的清釋迦佛銅座像被列丟失。

文旅部：發佈追溯丟失文物是正常工作

公開信息顯示，貴州省博物館籌建於1953年，1958年正式開館，新館於2010年開工，2013年遷址建設。

1月12日上午，貴州省博物館辦公室工作人員表示，在老館向新館搬遷過程中，有丟失過文物。

貴州省文化和旅遊廳宣傳推廣處一位工作人員介紹，貴州省博物館按照國家文物局的安排，將清理出來的丟失文物在中國被盜（丟失）文物信息發佈平台進行發佈追溯，是正常的工作，且一直在開展。他還稱，這是平台公佈「集中」，不是近期發生的事。館藏文物丟失原因均有備案可查。