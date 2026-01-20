中國文物機構籲日本返還唐鴻臚井碑　專家形容為「頭號流失國寶」

在當前中日關係氛圍較為緊張的背景下，中國海外文物研究中心於近日發布「上海宣言」，正式呼籲日本政府盡快返還被非法運往日本的「唐鴻臚井碑」。相關專家強調，這件文物被視為中國「頭號流失國寶」，同時也是當前最優先追索的對象。



綜合內媒報道，由上海大學中國海外文物研究中心等機構聯合編纂的《唐鴻臚井碑檔案文獻總匯》一書，於2026年1月16日在上海正式發布。該書全面系統地整理了迄今存世的所有相關資料，包括唐鴻臚井碑在旅順原址及日本現況的圖片、題刻拓片，以及石碑自誕生至被掠至日本期間的各類檔案文獻，並涵蓋20世紀以來中外學者對其的研究成果，為進一步的學術研究與文物追索提供了堅實的史料基礎。

在新書發布儀式上，編委會向日本文化機構代表贈書，並與日方共同發表「上海宣言」，呼籲日本政府尊重歷史事實，遵循國際社會關於流失文物應返還原屬國的共識，盡早糾正歷史錯誤，將唐鴻臚井碑歸還中國。

唐鴻臚井碑現存放於日本皇宮。（京報網）

中國海外文物研究中心主任段勇表示，唐鴻臚井碑堪稱「頭號流失國寶」與「頭號追索目標」。這件文物承載了中國國家統一、民族團結以及邊疆歸屬等極為重要的歷史記載，對中國具有特殊而重大的政治、歷史與文化價值。他指出，面對中日兩國民間日益強烈的呼聲，日本相關方面應正視歷史、正視現實，順應當代國際潮流，盡快促成該文物的返還。

唐鴻臚井碑立於唐開元二年（公元714年），是唐朝中央政府派遣特使崔忻奉命冊封東北地區靺鞨族地方政權首領（大祚榮），正式確立該地區隸屬唐王朝的重要實物證據。碑文雖簡短，卻具有深遠的歷史意義。

部分拓片。（京報網）

1908年4月底前，日本駐旅順鎮守府軍方將唐鴻臚井碑及1896年增建用以保護該碑的碑亭拆解裝船，非法運往日本。百餘年來，中國政府部門、學界、社會團體以及日本有識之士持續努力，致力於推動這件文物的回歸。