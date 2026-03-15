內地網紅鍋巴被爆廠區污水遍地　生產線烘鞋墊、手套

據《江蘇新聞》報道，內地近年流行柴火灶鐵鍋炕出的鍋巴，但內媒記者調查發現，在一家網紅鍋巴生產公司，有工人直接把髒兮兮的手套和臭烘烘的鞋墊放到流水線上烘烤，而該公司整個生產區都未見有柴火土灶。



網紅鍋巴生產線烘鞋墊、手套。（江蘇新聞）

網紅鍋巴生產線烘鞋墊、手套。（江蘇新聞）

在內地某個直播平台，一家「宮米」牌柴火土灶鍋巴是年貨節手工鍋巴好物榜第3名，7天銷售2000多單，但有消費者反映該鍋巴口味完全不像土灶鍋巴。

網紅鍋巴生產線烘鞋墊、手套。（江蘇新聞）

2月5日，內媒記者在上述鍋巴的生產廠家「宣城市南江食品有限公司」的廠房門口看到，部分已做好的鍋巴直接露天擺放。庫房內生產原料和雜物混亂堆放，跟生產車間沒有物理分隔，污水遍地，生產車間的地面上同樣到處是污水和碎米，有工人甚至直接站在流水線邊上吃飯，還有的工人直接把髒兮兮的手套和臭烘烘的鞋墊放到流水線上烘烤。

網紅鍋巴生產線烘鞋墊、手套。（江蘇新聞）

網紅鍋巴生產線烘鞋墊、手套。（江蘇新聞）

而該公司整個生產區都未見有柴火土灶。2月7日，安徽省宣城市市場監管部門已經到場檢查，要求南江食品公司對虛假宣傳和生產衛生不達標問題進行整改。3月7日，企業已經全面停止生產，進行整體改造。