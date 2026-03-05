北京壽司郎｜顧客排隊3小時食吞拿魚發現寄生蟲卵　官方立案調查

3月2日，有網民發影片稱，3月1日，他在北京排了三個小時隊吃壽司郎，不料卻吃到一塊全是寄生蟲卵的吞拿魚（金槍魚，又稱鮪魚）。該店店員表示，會給該名顧客免掉200元的餐費，但拒絕承擔顧客體檢的費用，



有網民吃到一塊全是寄生蟲卵的吞拿魚（金槍魚，又稱鮪魚）。（影片截圖）

3月4日，北京市門頭溝區市場監督管理局發布情況通報，針對市民反映「自己在門頭溝區長安天街商場壽司郎吃出金槍魚寄生蟲卵」問題，我局高度重視，第一時間組織執法人員到現場進行檢查，對店內剩餘的金槍魚板塊（赤身）進行證據保存，並開展立案調查。

市場監管部門稱，將堅決維護消費者合法權益，依法嚴肅查處違法違規行為。

網傳影片中，一名自稱是壽司郎長安天街店主管的工作人員對該網友表示，「您在我們店鋪吃了這種帶蟲卵的金槍魚，如果今後因為這個魚片導致您身體受到損傷損害，或感染寄生蟲卵各種問題，我們會全程負責到底，包括各種醫療賠償等問題。”」

該網友隨後詢問，是否目前只能賠償這一單的消費，是否可以進行體檢，是否會對不合規產品進行處理等問題。

該店員則回應稱，最多只能把當日的200元餐費免單，但拒絕承擔體檢費用，「您可以體檢，但體檢的費用需要您個人承擔。體檢後發現身體有問題，是因為我們的金槍魚片導致的，我們公司會承擔。」

壽司郎。（影片截圖）

網民點睇：

生食都不小的風險。

老祖宗說東西要煮熟才吃。

到底是誰在吃壽司郎，又難吃又地域歧視，在廣州出了名的，我一次沒吃過。

廣州深圳隨便一間排隊2-3個小時，保證新鮮（流通快又大）但不一定保證品質。

