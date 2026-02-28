內地女子用「AI生成食物發霉照」敲詐索償13次 業者氣炸報警逮人
撰文：中天新聞網
湖南省長沙市一家知名食品公司，近日遭一名女子連續13次以「食品有異物」、「發霉變質」為由，申請退貨並索賠，總金額超過7,000人民幣，警方調查赫然發現，女子竟以AI修圖敲詐業者，已將其逮捕。
《瀟湘晨報》報導，警方表示，當地知名食品公司「皇家小虎」於2025年12月報案，指同一名顧客自2024年11月起，多次購買冷凍食品後，申請退貨索賠，理由幾乎雷同。客服人員透露，當時收到對方發來的「發霉照」，感到異樣：「那個圖片看起來不自然，有修過的痕跡。」客服說，這名女顧客幾乎「每次買了都索賠，索賠之後又繼續購買」，很不合理。
她學習「薅羊毛」技能 用AI修圖敲詐獲利：
警方獲報後隨即展開調查，逮捕一名在江蘇省的李姓女子，警方表示，李女利用AI修圖製作假照片，甚至提前拍好「發霉照」，冒充該次網購商品，以此向商家索要賠償，其行為已涉嫌敲詐勒索。
李女被捕後坦言，她看到網路上所謂「薅羊毛」（佔便宜）教學後仿效操作，並多次更換收款帳號，以親友帳戶收取賠償款項，規避追查，目前案件已由警方進一步偵辦。
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】