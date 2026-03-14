內地凍乾士多啤梨被曝含劇毒重金屬　測出農殘超20多種

今年1月，福建漳州泰湖穀場食品有限公司的負責人林女士自曝公司出產的加糖凍乾士多啤梨重金屬鎘嚴重超標，且從中檢測出20多種超範圍使用的農藥殘留。林女士多次向上游廠家所在地的市監局舉報。



3月14日凌晨，雲南省農業農村廳官方微信公眾號發佈情況通報稱，聯合公安、市場監管等本部門成立調查組。



林女士自曝公司出產的加糖凍乾士多啤梨重金屬鎘嚴重超標。（新京報）

士多啤梨種植園發現大量超範圍使用農藥。（新京報）

劇毒重金屬含量超14倍 農殘泛濫

《新京報》報道，林女士自曝公司採購的21噸凍乾士多啤梨重金屬鎘嚴重超標14.56倍，還檢出20多種超範圍農藥殘留，9批次檢出國家2019年已禁用的高毒農藥克百威。

士多啤梨加工廠。（新京報）

林女士通過檢測，確認問題出自上游廠家提供的原材料。上游廠家表示，現行國標未對凍干士多啤梨有鎘及農殘限量要求。一家鮮果加工公司的工作人員表示，士多啤梨在生產環節中，重金屬和農殘的頑疾難以克服。

農資店負責人稱，因農藥的濫用害蟲產生抗藥性，當地的士多啤梨種植中幾乎失效。（新京報）

在士多啤梨種植戶的種植園發現大量超範圍使用農藥，如毒死蜱、敵敵畏等。（新京報）

加工公司的主要收購地位雲南省楚雄州永仁縣和曲靖市會澤縣。報道指出，在士多啤梨種植戶的種植園發現大量超範圍使用農藥，如毒死蜱、敵敵畏等。農資店負責人稱，因農藥的濫用害蟲產生抗藥性，「農藥在當地的士多啤梨種植中已幾乎失效」。

士多啤梨檢測造假成「潛規則」 相關部門成立調查組

林女士自檢的這一批凍干士多啤梨，重金屬鎘高達0.728mg/kg。（新京報）

3月9日，國家市場監督管理總局工作人員表示：監管部門檢測凍乾水果污染物的限量，依據國家標準，水果及其製品污染物重金屬鎘最大限量值為0.05mg/kg。而林女士自檢的這一批凍干士多啤梨，重金屬鎘高達0.728mg/kg。

永仁縣和會澤縣兩家士多啤梨收購加工企業的負責人均表示，無法提供保證農藥殘留不超標的產品。為應對客戶要求，企業可花錢買假報告，或送檢專門無農殘的產品檢測。

加工企業負責人稱，有企業專門養不打農藥的產品用於檢測。（新京報）

3月14日凌晨，雲南省農業農村廳官方微信公眾號發佈情況通報稱，針對凍乾士多啤梨產業鏈存在的問題，聯合公安、市場監管等部門成立調查組，對士多啤梨生產基地、加工企業、流通市場等開展實地核查。如發現違法違規行為，將依法依規嚴肅處理。後續相關情況，也將及時公布。