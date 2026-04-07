湖南女財困向江蘇男筆友借1200蚊　30年後找到恩人欲還2萬遭婉拒

近日，一位網民發影片講述了自己的母親蔣淑芳與筆友徐星因「蘇超」（江蘇省城市足球聯賽）再次結緣的故事。30年前，蔣淑芳曾因經濟困難向徐星借款1200元（人民幣，下同）支撐她完成中專學業。2026年初，蔣淑芳藉助網絡平台找到徐星，提出歸還2萬元表達感謝被婉拒。



兩人通過《中外電視》雜誌成為筆友。（荔枝新聞）

3月，徐星帶著朋友一行7人專程到永州見到了蔣淑芳一家。（荔枝新聞）

《荔枝新聞》報道，1996年，江蘇徐州的徐星通過一本名叫《中外電視》的雜誌，與湖南永州的蔣淑芳成了筆友。認識約半年左右，蔣淑芳提出家裏困難想借錢，徐星聽說後向她匯款1200元，支撐她順利完成中專學業。蔣淑芳在信裡表示，待自己上班後將錢還給徐星。

1998年畢業後，由於各種原因，兩人失去聯繫。28年期間，蔣淑芳從未放棄尋找徐星，希望向他當面表示感謝。

據《新華日報》報道，「蘇超」、「湘超」相繼爆火，徐州和永州兩座城市結下情誼。早前，蔣淑芳藉助網絡平台講述這段故事，希望找到徐星。在網民的轉述下，2月11日，徐星找到蔣淑芳發的帖子，他評論：「這麼多年了還沒忘了我。」蔣淑芳回覆：「怎麼能忘，怎麼敢忘？」

蔣淑芳提出要還2萬元給徐星，被徐星拒收。他認為朋友有難，應幫一把，「她能靠著這筆錢渡過難關，後來有了不錯的生活，其中的緣份和意義比錢重要。」

3月，徐星帶著朋友一行7人專程到永州見到了蔣淑芳一家。（荔枝新聞）

3月，徐星帶著朋友一行7人專程到永州見到了蔣淑芳一家，兩人見面時，蔣淑芳給了徐星一個熱情的擁抱。徐星也與蔣淑芳一家創建微信群，延續這份情誼。