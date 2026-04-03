張雪擬拍賣複刻奪冠賽車捐嫣然基金　李亞鵬含淚回應：感謝認可

「張雪機車」日前在世界頂級電單車賽事中兩連冠，打破國際品牌壟斷，創始人張雪也憑實力火出圈。今（3）日，張雪公開表示稱，他要拍賣賽車的復刻版，所得款項將全部捐給李亞鵬的「嫣然天使基金」。張雪相當看重李亞鵬的「嫣然天使基金」，這是他第二次公開表示捐款給該基金。



張雪機車奪冠 中國首善陳光標贈勞斯萊斯 張雪擬轉賣捐款做慈善

而對於張雪的好意，李亞鵬今日開直播回應。直播期間，他眼眶濕潤誇讚張雪，亦大方表達感謝之情：｢很感謝張雪能有這樣一個心願，如果（他）有意願捐款給嫣然，也代表了對嫣然的認可。｣



張雪稱將拍賣賽車的復刻版，所得款項將捐給「嫣然天使基金」。（抖音截圖）

李亞鵬今日直接開直播，大方表達感謝張雪捐款。（網絡圖片）

「張雪機車」創造歷史，令張雪憑實力火出圈，粉絲漲到411萬。（痘印截圖）

拍賣賽車復刻版捐給嫣然天使基金

4月3日，張雪在他個人的抖音賬號上發影片稱，他要拍賣賽車的復刻版，所得款項將全部捐獻給嫣然天使基金。

影片中，張雪和同事在野外徒步爬山，他對著鏡頭說：「真男人說做到了，我用賽車的復刻版，雖然是復刻版，但是一模一樣的，我用於決定拍賣，所得款項將捐獻給嫣然天使基金。 」

這條影片瞬間衝上抖音平台社會榜單，截至3日下午5時，影片超30萬點贊、2.1萬條評論，有網民追問：｢什麼時候開拍，等著。」

這不是第一次張雪表示要捐款給嫣然天使基金。4月1日，「中國首善」的網紅企業家陳光標就在社交平台稱讚張雪「你太牛了」，更稱要贈送一輛價值1300萬元人民幣的勞斯萊斯給他作為「接待用車」。

不過，生活節儉的張雪就回應「那我收了，順便招募一位附近的二手車商上門八折收了」，更大方表示「把款捐贈給嫣然天使，我們就委屈點還用麵包車接客戶吧」。

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李亞鵬開直播大方感謝張雪

今日，李亞鵬開直播時就直接談到張雪，他先表示自己也是一個資深車迷，騎了20多年車，所以聽到（張雪機車）奪冠消息內心狂喜。期間李亞鵬眼眶濕潤，大方誇讚張雪，「這不是他個人的成功，這是一個非常正能量的事情，激勵我們」。

李亞鵬開直播給張雪點贊。（網絡圖片）

而對於張雪要捐款給嫣然天使基金，李亞鵬也大方表示接納「我跟他也不認識，看到張雪捐車這個事了，很感謝張雪，能有這樣一個心願，如果有意願捐款給嫣然，也代表了對嫣然的認可。」