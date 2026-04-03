張雪機車｜冠軍賽車為家鄉特產免費宣傳　麻陽古法紅糖日銷破千

近日，世界超級摩托車錦標賽（WSBK），法國車手駕駛着中國摩托車製造商張雪機車的賽車實現兩連冠。很多網友注意到，冠軍賽車上印有「麻陽古法紅糖」幾個字。



作為張雪機車的創始人，張雪來自湖南懷化麻陽，他用這樣一種特別的方式，幫助家鄉的麻陽古法紅糖走上國際賽場。這兩天，麻陽苗族自治縣舒家村鄉獅子灣村的村民們紛紛向張雪致謝。

張雪機車上的「麻陽古法紅糖」字樣。（央視新聞）

獅子灣村的村民們向張雪致謝：

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今年春節前，張雪團隊開展摩旅測試，抵達湖南懷化麻陽時，他受朋友邀請，來到麻陽苗族自治縣舒家村鄉獅子灣村做客。

獅子灣村所在的舒家村鄉，因廣泛種植甘蔗，素有「甜蜜之鄉」的美譽，而獅子灣村更是當地古法紅糖的核心產區，村裏的產業以紅糖為主。

獅子灣村。（央視新聞）

飯桌上，張雪和村民聊起家鄉的產業，主動詢問村裏紅糖的銷路。聽說種植甘蔗的多是老人，且紅糖銷量並不理想，張雪當即提出「帶你們的紅糖去比賽」——要把麻陽古法紅糖的標識印在自己的賽車上，幫家鄉宣傳推廣。

誰也沒想到，這句飯桌上的話，張雪真的放在了心上。不久後，村民收到了張雪團隊發來的設計圖，紅糖標識被設計在賽車醒目的車頭位置。

「當時第一反應就是驚訝，甚至不敢相信。」一位村民回憶。

北京時間3月28日、29日，法國車手駕駛着張雪機車在葡萄牙WSBK賽場連奪兩冠，「麻陽古法紅糖」幾個字跟着賽車跑遍了整條賽道。

麻陽古法紅糖（央視新聞）

消息傳回村裏，老人們高興得合不攏嘴。「沒想到他能拿冠軍，讓全世界都看到我們麻陽的紅糖。」

村民張先生很感動：

我看到直播的時候，眼淚都快出來了。他在那麼遠的地方比賽，還惦記着老家這點紅糖。

賽事帶來的影響力遠超預期，「每天訂單都有1000多單！」獅子灣村支書張岩宏欣喜地說，村裏種植了幾百畝的甘蔗，可以製作七八十噸紅糖。之前，村民大多是拉着幾十斤出去銷售。

現在，村裏的紅糖已經基本賣完了，全鄉的紅糖也僅剩少部分，而此前這個時候，往往還需要兩個月以上才能賣完。

獅子灣村家家戶戶種植甘蔗，據記載，麻陽古法紅糖製作技藝已傳承600多年，於2023年入選省級非物質文化遺產名錄。（央視新聞）

獅子灣村家家戶戶種植甘蔗，據記載，麻陽古法紅糖製作技藝已傳承600多年，於2023年入選省級非物質文化遺產名錄。近期銷路向好，也讓村民們對未來充滿期待。「大家都說今年要多種點甘蔗，等到明年一二月份榨成紅糖，多賣一些。」

從2月11日那頓農家飯，到3月29日世界冠軍領獎台，不過短短一個多月，這份傳承已久的甜蜜，有了更廣闊的未來。而對村民來說，比紅糖更甜的，是這份情。

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