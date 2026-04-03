湖南老婦跳廣場舞過猛「腫瘤破裂」　醫生：高危族群應選舒緩舞曲

近日，大陸湖南郴州一名年近70歲、有逾10年慢性乙肝病史的李姓老婦（化名），因跳廣場舞時動作幅度過大，突發右上腹劇烈疼痛、面色蒼白、冷汗直流，經緊急送往郴州市第一人民醫院東院後，確診為肝惡性腫瘤破裂出血，手術團隊即時介入施救，目前患者已脫離生命危險並順利出院。



廣場舞跳1小時 肝腫瘤突然破裂

《光明網》1日報導，據院方說明，李奶奶近期迷上廣場舞，有時一練便長達1至2小時。傍晚她如常隨節奏強烈的舞曲起舞，隨即出現急性腹痛症狀，家人隨即撥打120送醫。急診CT檢查顯示，其肝左葉存在一顆直徑約96mm×68mm的巨大腫瘤，且已發生破裂出血，肝周可見明顯積液。

一名近70歲老奶奶跳完廣場舞後腫瘤破裂出血。（光明網）

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郴州市第一人民醫院腫瘤微創介入診療中心主任王小軍表示，肝癌破裂屬原發性肝癌的嚴重併發症，發病急、進展快，若未及時救治，短時間內即可能因失血性休克危及生命。鑑於傳統開腹手術創傷大、風險高，手術團隊緊急會診後，決定為患者施行經動脈化學栓塞術（TACE）。術後患者生命體徵平穩，腹痛明顯緩解，複查CT確認腫瘤出血已完全停止。

郴州市第一人民醫院腫瘤微創介入診療中心醫師提醒，慢性肝炎、肝硬化等肝癌高危族群，應每半年進行一次肝臟超音波及甲胎蛋白檢查。有基礎疾病或腫瘤病史者，廣場舞等運動應選擇節奏舒緩的舞曲，每次以30至60分鐘為宜，以微微出汗為度，並將心率控制在最大心率的60%至80%之間。運動前須充分熱身，運動後若出現腹痛、頭暈等不適，應立即停止並就醫。

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