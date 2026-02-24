2026春節檔票房逾57億創近年新低　《夜王》票房有望破億口碑奪冠

據國家電影局統計，截至2月24日9時00分，2026年春節檔票房為57.52億元，觀影人次為1.20億。由沈騰主演的《飛馳人生3》以29.27億元拔得頭籌，張藝謀導演的國安電影《驚蟄無聲》則以8.68億元排在第二，由吳京、謝霆鋒主演的《鏢人：風起大漠》則以8.06億元排第三，《夜王》以7245.40萬元排名第七。



《夜王》與其他春節檔電影不同，是遲至大年初四才先在兩廣地區公映，並到大年初七才在內地多個城市上映。據內地電影票房平台貓眼預測，《夜王》票房有望突破1.5億元。此外，《夜王》在今年上映的春節檔電影中口碑亦佳，在豆瓣以7.8分奪得最高分，超越《飛馳人生》、《驚蟄無聲》，反響不俗。



許多網民留言稱讚《夜王》，「我覺得這部片的笑點完全不尷尬，不會有像有些內地喜劇片那種生硬的感覺」、「情節也很緊湊 演員演技也好 真的推薦」、「今年春節檔天花板」。

2025年春節檔票房因《哪吒2》破95億

根據內地電影數據平台「藝恩」，截至2月23日10時統計，2026年春節檔有效票房期前6天(大年初一至初六、2/17至2/22)票房為50.77億元人民幣(下同)，較2025年春節檔前6天下降38.7%，預計檔期票房或低於此前預期的65至85億元區間，主要因龍頭影片欠缺。

（《哪吒2》劇照）

據燈塔專業版歷史數據顯示，中國2025年春節檔電影總票房95.14億元，觀影人次1.87億，平均票價50.8元；其中《哪吒2》春節檔票房48.4億元，成為帶動2025年春節檔的關鍵。

2026年的春節檔假期9天，有效票房期7天(大年初一開始上映)，2026年春節檔前6天票房50.77億元，按年下降38.7%，觀影人次1.05億次按年下降35.1%；平均票價48.2元，按年下降5.5%。

今年的春節檔票房冠軍《飛馳人生3》票房只有29億元，第二名的《驚蟄無聲》更只有8億多元，因為龍頭影片欠缺，今年票房落點恐低於2023年和2024年水平，成為近六年來的新低。

（《飛馳人生3》電影海報）