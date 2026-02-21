2026內地春節檔票房突破40億　總場次超394.7萬刷新紀錄

截至周六（21日），據網絡平台數據，2026年內地春節檔電影總票房（含預售）突破40億元（人民幣．下同）。同時，總場次超394.7萬，刷新中國影史春節檔總場次紀錄。



2026年春節檔2月15日正式開啟，從大年二十八一直到正月初七。今年春節檔上映的影片種類多樣、題材多元，涵蓋喜劇、動作、動畫、科幻等類型，據網絡平台數據，2026年春節檔電影總票房（含預售）突破40億元，《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《熊出沒·年年有熊》位列前三。

春節檔好戲一覽。（電影海報）

2月12日，國家電影局等部門牽頭啟動「2026電影經濟促進年」，全年將投放不少於12億元的惠民觀影補貼。中國銀聯則聯動銀行、院線推出多券疊加優惠，讓民眾看電影更實惠、支付更便捷。各地還在春節期間陸續發放惠民觀影消費券，以點燃群眾觀影熱情，提升消費活力。此外，國家電影局、中央廣播電視總台通過總台「海外千屏」平台推出「跟著電影遊中國」2026年電影春節檔特別推介活動，向全球觀眾展現中國獨特的電影魅力與豐富的旅遊資源。

地方方面，在河北，當地聚焦節日旺盛的文化消費需求，推出電影「惠民觀影促消費」活動，貫穿2026年全年，通過「政府補貼+平台補貼+影院讓利」模式，為觀眾提供購票立減優惠。各地影院同步推出親子、情侶等特色觀影套票，讓觀眾在春節期間享受多重觀影福利。在河北雄安新區，市民不僅可以在線上使用河北省的觀影抵扣券，還可以在線下疊加使用雄安新區的優惠補貼。此外，河北還推出全冀遊一卡通「文旅+電影」聯票，全省155家景區全年暢遊，95家影院任選5次觀影，預計帶動票房150萬元。文旅與影視融合，既豐富了節日文化供給，也進一步拉動春節文旅消費。

惠民觀影促消費活動。（央視新聞）

在陜西西安，有影城推出「電影+文創」馬上有福新春限定套票活動，觀眾可以以相對優惠的價格在收看賀歲電影同時，選擇心儀的文創產品。這一消費創新模式覆蓋西安鐘樓、曲江、臨潼等核心文旅商圈共11家影院，共同打造「電影+場景化消費」新模式，增強觀影體驗與文化消費黏性。

重慶兩江四岸的樓宇外墻上上演了《熊出沒》主題樓宇燈光秀 「空中連環畫」。（央視新聞）

在重慶，「電影+文旅」的融合實踐持續落地生根，春節檔唯一動畫電影《熊出沒·年年有熊》中融入了很多當地元素，一家影院遂推出了各種周邊產品和主題活動。在「新韻重慶」無人機燈光秀表演上，「春節就看熊出沒」和「全家一起更歡樂」的機組造型出現在夜空上，為這個春節增添大量童趣。而作為《熊出沒》的主要取景地，日前重慶兩江四岸的樓宇外墻上更上演了《熊出沒》主題樓宇燈光秀 「空中連環畫」。