最長春節假谷消費　零售餐飲銷售額升8.6%　電影票房慘遇滑鐵盧

內地2026年「最長春節假期」收官，受惠於9天長假及逾30億元（人民幣，下同）政策紅利，零售餐飲日均銷售額按年增長8.6%，創近兩年新高。此外，出入境旅遊雙向火熱，入境遊機票訂單飆升逾3倍。惟電影票房遭遇「滑鐵盧」，受去年同期《哪吒2》高基數影響，頭五天收入按年急瀉37.6%，創2018年以來同期新低。



2026春節消費景氣度提升 零售餐飲增長8.6%創近兩年新高

據《中金研究》報道，春節長假對消費形成較強提振，零售和餐飲消費增長加快。商務大數據顯示，假期頭四天，全國重點零售和餐飲企業日均銷售額較2025年假期頭四天增長8.6%。

商務部重點監測的78個步行街（商圈）客流量、營業額比去年假期頭三天分別增長4.5%和4.8%。日均銷售額8.6%的增速水平在2024年以來的主要長假中處於高位（2025年春節假期增速為4.1%，2025年國慶中秋假期增速為2.7%）。

以每桌團年飯最少2人計算，除夕當晚至少有10萬人在海底撈吃團年飯。（海底撈）

2026年春節消費景氣度得到提升，長假可能是一個重要原因，今年春節假期長達9天，且增加的一天放在了節前，對節前消費的提振更為明顯，假期頭兩天，全國重點零售和餐飲企業日均銷售額較2025年春節同期增長10.6%。

而此前商務部等9單位發佈春節促消費政策，通過財政補貼等方式，在50個城市開展總獎金超10億元的有獎發票試點，以及安排20.5億元資金發放消費券和紅包等方式激發消費活力，亦有利於假期消費增長。

假期頭兩天，全國重點零售和餐飲企業日均銷售額較2025年春節同期增長10.6%。（廣州商務）

最長春節假催生「錯峰出遊熱」：人均出遊5.9天，節後出行增長11.1%

長假有力促進了文旅消費釋放，出行節奏呈現明顯的「後傾」特徵。春運頭20天，全社會跨區域人員流動量達50.8億人次，同比增長5.5%。其中，節前出行平穩增長3.2%，而初一至初五的節後出行增速飆升至11.1%。

2月1日深夜，在廣州白雲站，乘坐K4232次列車的旅客們排隊上車。2月2日凌晨0時01分，開往四川達州的K4232次列車緩緩駛離廣州白雲站，這是2026年粵港澳大灣區開出的首趟春運列車。（新華社）

得益於9天超長假期，居民出遊深度顯著提升，人均出遊天數達5.9天，較去年增加1.1天。其中，「80後」成為「拼假」主力，貢獻了近五成的請假旅遊預訂單。

值得註意的是，「反向過年」熱潮持續升溫，北京、上海客源主要流向高鐵短途圈內如西安、南京等歷史文化名城。同時，馬年春節的非遺年味延續往年熱度，春運期間福建的機票預訂量同比增長69%，當地遊神、非遺踩街等特色年俗，大幅拉動福州、泉州、廈門等地的機票預訂。

春節出入境遊雙向火熱 中國遊客遊足迹遍佈全球近3000城

近兩年，政府持續優化入境免簽政策，推動了入境消費高速增長。春節期間入境消費依然保持較高增速，假期數據顯示，大年初一北京接待入境遊客數量同比增長37.1%；實現入境遊客花費1.6億元，同比增長51.8%。據央視新聞報道，網絡平台數據顯示，今年春節假期頭五天入境遊機票張數同比增長312%。

參加「免費北京半日遊」項目的外國遊客。（北京日報）

此外，出境遊延續穩步復蘇，香港政府數據顯示，除夕至初五內地旅客人次約103萬人次、同比2025年除夕至初五增長約13%。澳門旅遊局數據顯示，除夕至初五內地旅客人次約83萬、同比增長約9%（對比2025年除夕至初五）。

自2月15日（臘月廿八）至2月19日（正月初三），經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境客流超60.2萬人次，車流超9.9萬輛次，較去年春節同期分別增長12%和20%。（南方都市報）

值得注意的是，今年春節，出境遊目的地範圍與距離持續擴容。去哪兒數據顯示，中國遊客足迹覆蓋全球近3000個境外城市，同比增加五成。

受9天長假催化，長線遊熱度攀升，攜程平台15天以上產品預訂量增幅明顯，北歐極光、澳新雙國遊等線路受追捧。熱門目的地方面，除馬來西亞、新加坡、泰國等中短途線路外，土耳其等長線目的地也榜上有名。

春節檔票房同比下降37.6%創八年新低

據統計，2026年春節檔有效票房期前6天（17－22日）票房為50.77億元（含服務費，下同），其中《飛馳人生3》實現票房26.2億元，票房佔比51.7%，《驚蟄無聲》《鏢人：風起大漠》分別位居檔期第二和第三。

春節檔票房破10億。（每日經濟新聞）

2026年春節檔表現低迷，票房同比明顯回落，正月初一到初五全國電影票房收入為43.9億元，同比下降37.6%，這是2018年以來（除了2020年）春節同期票房收入最低值。其中，一線至五線城市的票房收入同比降幅均超過了30%。要注意的是去年同期的《哪吒之魔童鬧海》對票房貢獻顯著，形成了較高基數。