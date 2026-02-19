2026內地春節檔票房突破30億　多地將觀影與文旅深度結合

2026年春節檔電影市場火熱開局，截至2月19日，檔期總票房（含預售）已突破30億元（人民幣．下同）。其中，《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《熊出沒·年年有熊》穩居票房前三，帶動全年電影總票房（含預售）同步超過55億元。這一成績不僅刷新觀影熱度，也點燃了春節期間的消費活力。



2026內地春節檔票房突破30億。（央視新聞）

2026年春節檔自2月15日（大年二十八）正式啟動，持續至正月初七。檔期內上映影片題材豐富多元，涵蓋喜劇、動作、動畫、科幻等多種類型，為觀眾帶來一場光影盛宴。《飛馳人生3》延續系列熱血搞笑風格，講述賽車手張馳面對新挑戰的成長故事；《驚蟄無聲》由張藝謀執導，聚焦國安題材的緊張博弈；《熊出沒·年年有熊》則以合家歡方式陪伴親子觀眾，熊大、熊二、光頭強再次聯手化解危機。

據央視報道，今年春節檔不僅限於影院內的熱鬧，多地創新推出「電影+」融合模式，將觀影與消費、文旅深度結合，放大節日經濟效應。

在湖南，市民憑當日電影票根即可兌換商場餐飲、零售等多項專屬優惠；在陝西西安西影電影園區，圍繞「演藝+展覽+互動」，推出經典童話IP角色巡遊、音樂快閃與特色市集；在福建，全省影院開展70場公益觀影，專場邀請快遞員、外賣騎手、醫護人員等一線工作者免費觀影；在遼寧，「跟著電影賞非遺」活動讓觀眾透過票根優惠走進非遺場館，沉浸式體驗傳統文化；在甘肅，推出惠民觀影促消費活動，觀眾登錄小程序定位甘肅即可領取優惠券；在河南鄭州，「電影+美食」「電影+旅遊」等八項活動橫跨春節與元宵，打造全鏈條消費新生態；在江蘇，「跟著電影逛市集」活動聯動市集、影城與商戶，發放新春惠民優惠券，讓市民在年味中享受實惠。

春節檔好戲一覽。（電影海報）

另外，大年初一，多部春節檔影片如《鏢人：風起大漠》、《熊出沒·年年有熊》、《熊貓計劃之部落奇遇記》等在港澳地區同步上映，掀起當地觀影熱潮。觀影後，港澳居民與外籍人士紛紛表示，透過銀幕領略中國壯麗自然與人文風貌，期待親赴內地打卡取景地。多家機構在港澳影院設立展台，推介影片相關主題旅遊線路與入境支付便利措施，將電影故事轉化為實地文旅體驗。

隨著春節檔影片陸續登陸全球市場，「跟著電影遊中國」活動正加速推廣至更多國家和地區，吸引海外觀眾透過光影走近中國，感受春節文化的獨特魅力與多樣風貌。這不僅是電影產業的勝利，更成為春節期間促進消費、傳播文化、拉動文旅的生動註腳。