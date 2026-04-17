山東24歲女吊鹽水休克昏迷　官方：醫生無牌行醫，診所關停

4月14日，山東泰安的張先生反映，其妻子冉冉於1月21日在當地一家名為「岱岳錦醫堂」的診所吊鹽水（靜脈注射／輸液）後休克，在ICU救治了近80天，目前仍處於昏迷狀態。經查，涉事診所人員王某某並未取得行醫資格，事後僅支付了約20萬（人民幣，下同）醫療費。

山東省泰安市岱岳區衛生健康局已成立聯合調查組，責令關停涉事診所，相關人員正在接受執法調查。



感冒到診所吊鹽水後休克

《極目新聞》報道，女事主冉冉生於2001年，2025年12月31日與張先生登記結婚。張先生回憶，今年1月21日，冉冉因感冒不適，兩人遂驅車前往岱岳錦醫堂診所就醫。

當時，診所內有李某、王某某兩名工作人員和其他患者。王某某簡單詢問情況後開處方，讓冉冉吊鹽水，但不到10分鐘，冉冉出現休克，隨後被送往山東第一醫科大學第二附屬醫院搶救，同日被送入ICU並下達病危通知書。

涉事診所。（紫牛新聞）

冉冉在醫院接受治療。（紫牛新聞）

此後，冉冉相繼轉至多個醫院救治。張先生稱，冉冉在齊魯醫院治療近40天，算上此前的時間，在ICU共待了近80天。目前，冉冉仍然留院，處於昏迷狀態。

據濟南市中心醫院出院記錄顯示，冉冉入院診斷為缺氧缺血性腦病、肺部重症感染、呼吸衰竭、腦梗死等。

涉事醫生無行醫資質 支付20萬後失聯

張先生稱，王某某在接診中沒有詢問有無過敏史，也沒有做皮試（皮膚敏感試驗）。事發幾個小時後，家屬前往診所拿到當時開具的處方箋和藥瓶，診所門診處方箋診斷為感冒、上呼吸道感染，用藥包括頭孢、利巴韋林、左氧。

診所門診處方箋診斷為感冒、上感，用藥包括頭孢、利巴韋林、左氧。（極目新聞）

張先生表示，冉冉治療已花費近80萬元，診所方面陸續轉帳醫藥費共計約20萬元後，便以各種理由推辭支付醫藥費，2月後失聯至今。事發後第二周，涉事診所內的物件被搬空，變成一家超市。

張先生與冉冉原定於4月底舉行婚禮。（極目新聞）

當地衛健部門開具的立案報告載明，1月21日，泰安市岱岳區衛生健康局執法人員趕赴涉事診所現場核實情況，發現該機構內後勤人員王某某存在未取得任何行醫資質如《醫師資格證書》和《醫師執業證書》，擅自為患者接診配藥輸液從事診療活動。

4月16日，泰安市岱岳區衛生健康局發佈情況通報稱，已第一時間成立聯合調查組。目前涉事診所已被責令關停，相關人員均在當地接受執法調查，案件正在進一步辦理中。