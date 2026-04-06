台灣火舞表演出事！女舞者滑倒下半身陷火海　竟無人救援｜有片

據《ETtoday新聞雲》等台媒報道，4月4日，台灣桃園市舉辦的「2026桃園信仰生活節-神遊春巡」活動發生驚險一幕。一名女舞者在準備點燃火圈時，疑似因地面濕滑不慎踩到油漬摔倒，導致手持火把瞬間引燃自身裙襬，下半身一度陷入火海，全場觀眾目睹慘劇發出陣陣驚呼但無人出手救援。



現場流出的影片顯示，當時一名女舞者正準備在演出區域噴灑油漬以增添視覺效果，豈料在持火把準備點火之際，腳步失穩滑倒。

女舞者正準備在演出區域噴灑油漬以增添視覺效果。（影片截圖）

豈料在持火把準備點火之際，腳步失穩滑倒。（影片截圖）

火焰迅速順著油漬蔓延至其裙擺及腳部，女舞者隨即負傷跑開，並不斷嘗試拍打滅火。令不少網民質疑的是，事發過程中未見現場工作人員第一時間上前持滅火器材協助，所幸女舞者最終自行脫困。

火焰迅速順著油漬蔓延至其裙擺及腳部，女舞者隨即負傷跑開，並不斷嘗試拍打滅火。（影片截圖）

火焰迅速順著油漬蔓延至其裙擺及腳部，女舞者隨即負傷跑開，並不斷嘗試拍打滅火。（影片截圖）

「即將成真火舞團」發聲明：天雨路滑所致

針對意外，涉事「即將成真火舞團」隨即發表正式聲明，強調當日受雨勢影響，場地地面較為濕滑，導致演員移動時發生失誤。舞團指出，受傷女舞者已於第一時間依訓練流程退至後台進行降溫處理，並送往就醫。

經醫生評估，該名舞者因處置得宜，目前傷勢穩定，無需住院，已返家休養。舞團表示，未來將針對天候與場地條件建立更嚴謹的評估機制，並優化緊急應變措施，確保類似事件不再發生。

「即將成真火舞團」隨即發表正式聲明，強調當日受雨勢影響，場地地面較為濕滑，導致演員移動時發生失誤。（即將成真火舞團FB）

桃園市文化局表示，已在第一時間表達慰問，並要求主辦單位加強各項演出環境的評估與安全措施。儘管消防局當下未接到報案，但事件已引發公眾對於大型街頭表演安全性的高度關注。專家提醒，涉及明火的特技演出，主辦方必須配備專門的滅火團隊及防護設備，以應對秒間發生的突發狀況。