山東入室搶嬰案二審主犯判死緩　受害人與生母盼回歸正常生活

20年前，山東發生一宗「入室搶嬰案」，被告曾小孩等3人入室搶走僅8個月大的姜甲儒後賣給另一對夫婦。此後，姜甲儒的親生父母開始了長達17年的尋子之路。直至2024年，警方透過大數據比對和人臉識別技術，成功尋回已長大成人的姜甲儒。



2026年3月24日，山東省高級人民法院委托泰安市中級人民法院對上訴人曾小孩、袁永貴，原審被告人呂光東、王緒勇拐賣兒童案進行二審宣判，依法裁定駁回上訴，維持原判，核准以拐賣兒童罪判處曾小孩死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。



山東入室搶嬰案二審宣判。（央視）

山東入室搶嬰案二審宣判，主犯曾小孩判死緩。（央視）

《澎湃新聞》報道，3月23日，在二審宣判前夕，姜甲儒的生母喬守芬稱，在接到二審宣判通知之前，她一直在調整心情和身體。接到通知後，晚上又開始失眠，她期望二審宣判後，可以開始好好生活。

姜甲儒表示，若案件徹底結束，他和家人也能慢慢拾起重新生活的信心，回歸正常生活。若以後有尋親家庭需要幫助，他也願意出一份力。

姜甲儒（右）與哥哥及生母喬守芬。（影片截圖）

姜甲儒。（影片截圖）

據此前報道，2025年9月19日，泰安市中院通報，該院一審公開宣判，以拐賣兒童罪分別判處曾小孩死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；被告呂光東無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；被告王緒勇無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；被告袁某貴有期徒刑15年，罰款1萬元（人民幣，下同）；依法支持附帶民事訴訟原告姜某乙、喬某某（被害人姜甲儒的父母）訴訟請求20萬元。

山東入室搶嬰案二審宣判，主犯曾小孩被押送至法院。（央視）

法院經審理查明，2006年10月左右，曾小孩得知劉某強、蘇某娥夫婦欲尋找一男嬰抱養，產生盜竊男嬰出賣之念，糾集呂光東、王緒勇參與作案。呂光東向被告袁某貴提出欲盜竊一男嬰出賣，讓袁某貴提供信息，許諾給予報酬，袁某貴告知同村村民姜某丙家有新生男嬰等情況，並指認了姜某丙家。

2006年，3名男子入室強行抱走姜甲儒。（微博）

同年12月4日1時許，曾小孩、呂光東、王緒勇翻牆進入姜某丙家，曾小孩、王緒勇採用暴力、威脅手段控制住姜某丙夫婦，呂光東進入臥室內將姜某丙的孫子姜甲儒（被害人，時年8月齡）強行抱走。

次日，經曾小孩介紹，呂光東冒充姜甲儒的父親將其交給劉某強、蘇某娥夫婦，收取現金28600元。曾小孩、呂光東、王緒勇翻瓜分所得贓款。劉某強、蘇某娥夫婦為姜甲儒取名「劉某某」並撫養。經鑑定，姜某乙、喬某某是「劉某某」的生物學父母。該案一審宣判後，曾小孩、袁某貴上訴。