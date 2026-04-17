江西男拜山雜草中傳出怪聲 細看竟是2.5米大蟒蛇 附3個自保貼士
撰文：CCTV中央電視台
出版：更新：
近日，江西贛州市尋烏縣一位村民，在果園開墾作業時，突然聽到雜草中傳來窸窣聲。湊近一看，眼前一幕讓他瞬間頭皮發麻，一條「黑色巨物」正在蠕動嚇得他趕緊報警求助。
消防員到場後發現，所謂的「黑色巨物」是一條長約2.5米、重26斤的蟒蛇。
廣東掃墓清理雜草時發現黑色物體在蠕動 細看竟是蟒蛇：
根據現場情況，消防員手持捕蛇器小心靠近，找準時機迅速出擊，牢牢控制住蟒蛇並將其裝入收納袋中。隨後，消防員將捕獲的蟒蛇移交給當地相關部門。
隨着氣温升高，蛇類也進入了活躍期。廣東這名男子在掃墓時也與牠偶遇了。
2026年3月20日，廣東陽江陽春市，一名男子和親友前往一座山頭掃墓。在清理墓地周圍的雜草時，發現雜草底下有個黑色物體在蠕動。仔細一看，竟是一條蟒蛇。他趕緊報警求助，消防員到場後用捕蛇夾將其控制，並裝入收納袋。
温馨提示：
在蛇類活動頻繁的時節，掌握正確的防蛇知識至關重要。
這些注意事項一定要牢記：
1. 如果大家要前往山區、公園等植被較茂盛的地帶，應儘量穿長褲、高幫鞋，避免穿拖鞋或涼鞋進入草叢。
2. 在野外行走的時候可以用手杖、木棍、竹竿等「打草驚蛇」，夜間行走攜帶照明工具；野外露營不要在草叢、泥洞、石穴附近搭帳篷，晚上關好帳篷門。
3. 避免徒手翻動石塊、枯木等蛇類可能棲息的區域。
總而言之，發現蛇類切勿驚慌，保持安全距離。不要徒手抓捕、擅自驅趕，應及時撤離現場並撥打求助電話，等待專業人員處置。
延伸閱讀：旅行回家驚見「成屋都係蛇」全家嚇死！竟是廣州網購這物品暗藏蛇蛋
+29
有片！野豬闖墓地食清明節祭品 網民籲勿留祭品 憂積功德變殺生有片｜3警合力捉蛇 男警持水刮輔助 女警徒手擒1米蛇4米劇毒眼鏡王蛇入屋！屋主見奪門而逃 巨蛇被擒真身曝光已放生雲南3歲女童遭蛇咬傷 假死3天奇蹟生還 醫生：須警惕誤判假昏迷