江西男拜山雜草中傳出怪聲　細看竟是2.5米大蟒蛇　附3個自保貼士

近日，江西贛州市尋烏縣一位村民，在果園開墾作業時，突然聽到雜草中傳來窸窣聲。湊近一看，眼前一幕讓他瞬間頭皮發麻，一條「黑色巨物」正在蠕動嚇得他趕緊報警求助。



消防員到場後發現，所謂的「黑色巨物」是一條長約2.5米、重26斤的蟒蛇。

一條長約2.5米、重26斤的蟒蛇在雜草中蠕動。（微博@聽中國）

廣東掃墓清理雜草時發現黑色物體在蠕動 細看竟是蟒蛇：

根據現場情況，消防員手持捕蛇器小心靠近，找準時機迅速出擊，牢牢控制住蟒蛇並將其裝入收納袋中。隨後，消防員將捕獲的蟒蛇移交給當地相關部門。

隨着氣温升高，蛇類也進入了活躍期。廣東這名男子在掃墓時也與牠偶遇了。

2026年3月20日，廣東陽江陽春市，一名男子和親友前往一座山頭掃墓。在清理墓地周圍的雜草時，發現雜草底下有個黑色物體在蠕動。仔細一看，竟是一條蟒蛇。他趕緊報警求助，消防員到場後用捕蛇夾將其控制，並裝入收納袋。

消防員到場後用捕蛇夾迅速將其控制。（央視新聞）

温馨提示：

在蛇類活動頻繁的時節，掌握正確的防蛇知識至關重要。

這些注意事項一定要牢記：

1. 如果大家要前往山區、公園等植被較茂盛的地帶，應儘量穿長褲、高幫鞋，避免穿拖鞋或涼鞋進入草叢。

2. 在野外行走的時候可以用手杖、木棍、竹竿等「打草驚蛇」，夜間行走攜帶照明工具；野外露營不要在草叢、泥洞、石穴附近搭帳篷，晚上關好帳篷門。

3. 避免徒手翻動石塊、枯木等蛇類可能棲息的區域。



總而言之，發現蛇類切勿驚慌，保持安全距離。不要徒手抓捕、擅自驅趕，應及時撤離現場並撥打求助電話，等待專業人員處置。

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