旅行回家驚見｢成屋都係蛇｣全家嚇死！竟是廣州網購這物品暗藏蛇蛋

近日，雲南楊先生與妻子旅遊返家，竟在客廳發現多條小蛇竄動，嚇得一家人驚魂未定。



經警方到場處置後，確認蛇群來自一週前網購的盆栽，所幸為無毒水蛇，已無安全疑慮。

雲南楊先生與妻子旅遊返家，竟在客廳發現多條小蛇竄動，最後發現是網購的盆栽藏有蛇蛋導致。（微博影片截圖）

昆明夫妻旅遊回家 驚見客廳爬滿小蛇

據《雲南網》等內媒報導，雲南昆明楊先生與妻子旅遊返家時發現客廳出現大量小蛇，警方到場共找到10條，其中8條散落各處，另有一大一小兩條藏在花盆內。楊先生回憶，當時一踏進家門，就在盒子下、花盆上、門後連續發現多條小蛇，崩潰直呼：

根本弄不清還有多少條。

蛇源竟來自網購盆栽 專業鑑定為無毒水蛇

警方初步判斷蛇就是從花盆裡爬出來的。楊先生透露，這株盆栽是一週前從廣州網購寄來的，當時並無異常，隨即夫妻外出旅遊。警方研判，盆栽土壤中可能夾帶蛇卵，隨時間孵化後爬出，物流與賣家皆未察覺異狀。

經專業人士確認，這些小蛇為無毒水蛇，且不具保護級別。目前已全數送往昆明市野生動物保護中心進行救治，警方也排除了安全隱患，並提醒市民遇蛇時切勿驚擾或強行捕捉，應立即報警由專業人員處理。

消息曝光後，不少網友直呼：

「再也不敢網購盆栽」

「這樣會嚇到不敢回家」



還有人說：

如果是我連家都不要了。

也有人分享童年在老家遇蛇的驚悚經歷，形容「魂都嚇飛了」。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】