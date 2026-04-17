河南54歲班主任猥褻15歲女學生　此前僅被行拘　終被刑拘兼開除

綜合內媒報道，河南一名15歲女學生周雨（化名）被54歲劉姓班主任以「帶她出去吃飯」為理由，在上課期間被帶至賓館，期間劉姓班主任猥褻周姓女學生。家人報警後，劉姓班主任僅被行政拘留10日。



據《頂端新聞》4月16日報道，光山縣教體局已開除涉事班主任，並撤銷其教師資格。公安機關已對涉事班主任刑事拘留。



根據蓋著所在學校印章的《請假條》顯示，因生病請假一天，從11月7日至11月8日，假條上可以看到學生周雨，班主任簽名「劉某」。（大風新聞）

光山縣公安局出具《行政處罰決定書》，認定劉某對周雨實施了猥褻。

示意圖。（AI生成）

據《頂端新聞》報道，光山縣教體局依據中小學教師違反職業道德行為處理有關規定，已開除涉事班主任，並撤銷其教師資格。公安機關已對涉事班主任刑事拘留。光山縣將對相關單位和責任人依規依紀依法追責問責。

周雨的《心理健康臨床症狀自評量表》。

2025年11月，15歲的周雨遭到班主任性騷擾，但家人報警後，劉姓班主任僅被行政拘留10日。受害者父親周海說，由於警方認為不構成刑事案件，他便委託律師，希望向法院提起刑事自訴。猥褻事件後，周雨出現重度抑鬱，家人幫她安排轉學，今年1月她更服用過量阿莫西林（Amoxicillin）企圖輕生。

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