河南54歲班主任猥褻15歲女學生 此前僅被行拘 終被刑拘兼開除
撰文：盛昀
出版：更新：
綜合內媒報道，河南一名15歲女學生周雨（化名）被54歲劉姓班主任以「帶她出去吃飯」為理由，在上課期間被帶至賓館，期間劉姓班主任猥褻周姓女學生。家人報警後，劉姓班主任僅被行政拘留10日。
據《頂端新聞》4月16日報道，光山縣教體局已開除涉事班主任，並撤銷其教師資格。公安機關已對涉事班主任刑事拘留。
據《頂端新聞》報道，光山縣教體局依據中小學教師違反職業道德行為處理有關規定，已開除涉事班主任，並撤銷其教師資格。公安機關已對涉事班主任刑事拘留。光山縣將對相關單位和責任人依規依紀依法追責問責。
2025年11月，15歲的周雨遭到班主任性騷擾，但家人報警後，劉姓班主任僅被行政拘留10日。受害者父親周海說，由於警方認為不構成刑事案件，他便委託律師，希望向法院提起刑事自訴。猥褻事件後，周雨出現重度抑鬱，家人幫她安排轉學，今年1月她更服用過量阿莫西林（Amoxicillin）企圖輕生。
此前報道：被班主任帶入賓館開房猥褻 15歲女學生重度抑鬱服藥自殺被救回
祝福變騷擾 雲南潑水節兩女遭多男用高壓水槍圍攻受驚求饒｜有片台20歲變態男豆漿店當眾脫褲自慰 老闆娘不敢看 CCTV曝光警拉人信達證券首席分析師左前明被曝猥褻 女下屬控訴：摸私處強拉上車台女星蕭淑慎丈夫暴力性侵女藝人 頸部瘀青成鐵證 判監4年10月