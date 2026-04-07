30歲中國留學生在泰國30多刀捅死21歲泰籍女友　留滿牆血書墮亡

4月5日，泰國巴吞他尼府（Pathum Thani）一家大學驚傳一宗駭人聽聞的雙屍命案。一名30歲中國籍男大生疑似與其21歲泰籍女友爆發激烈爭吵後，將其殺死，並在行兇後寫下血書，最終從8樓陽台一躍而下。目前詳細犯案動機仍有待進一步釐清。



21歲泰籍女友全裸陳屍屋內 旁留恐怖「血書遺言」

據泰媒Amarin News等報道，泰國警方於5日凌晨2時35分接獲報案，一具男性屍體被發現陳屍於當地一所大學旁的公寓外。據了解，死者為一名中國籍文學院學生，墮樓時上半身赤裸，雙手手腕有明顯割痕，頸部佩戴的佛珠碎裂，臉部因巨大撞擊力嚴重變形。

調查人員進入涉事套房後，發現21歲的女死者娜特尼查（Nattnicha）全身赤裸倒臥在地，頸部、胸部、腹部及四肢均有大面積利器割傷痕跡。（Amarin News FB）

調查人員進入涉事套房後，發現21歲的女死者娜特尼查（Nattnicha）全身赤裸倒臥在地，頸部、胸部、腹部及四肢均有大面積利器割傷痕跡，身上有30多處刀傷。

現場環境極其慘烈。最令人不寒而慄的是，房間的四面牆壁及浴室內，均被兇徒用鮮血寫下充滿絕望語氣的英文遺言：「理解比金錢更重要」、「我曾經過着平靜的生活，我盡了全力」。

房間的四面牆壁及浴室內，均被兇徒用鮮血寫下充滿絕望語氣的英文遺言。（Amarin News FB）

警方在桌上檢獲一把沾滿血跡的刀具，初步懷疑男方在激烈爭吵後動武，並在行兇後寫下血書，最終從8樓陽台一躍而下。

殺人後曾滿臉血敲門嚇壞鄰居

警方調閱監視器發現，該中國男子的女友於當天晚間8時44分走回房間後，從此再未離開房間。男子於5日凌晨1時59分再度換上新衣走出女方房間，褲子上留有大片血漬，向9樓鄰居敲門後，並於凌晨2時20分許墮樓輕生。

房間的四面牆壁及浴室內，均被兇徒用鮮血寫下充滿絕望語氣的英文遺言。（Amarin News FB）

遭敲門的9樓住客表示，事發前的確有人敲門，且聲響相當急促，透過防盜眼竟看見一名滿臉鮮血的男子蹲坐在地上，嚇得趕緊通報保安人員，不過無人接聽，不久後才得知敲門男子已經墮樓身亡。

中國男子於5日凌晨1時59分再度換上新衣走出女方房間，褲子上留有大片血漬。（Amarin News FB）

住在同層的中國留學生透露，事發前兩週曾多次聽見男死者與女友在電話中激烈爭吵。雖然牆上血書提及「金錢」，但女方母親趕到警局領回遺體時泣不成聲，強調女兒雖然有交男友，但家境正常，從未有過經濟困難，對男友突如其來的暴力行為感到無法理解。

目前，當地警察局長表示，正與校方合作追蹤案情與中國學生親屬聯繫。