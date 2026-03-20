泰國射擊場意外走火！中國52歲遊客臉中彈　涉事員工被控兩項罪名

近日，泰國布吉府一處射擊場發生意外事故，一名中國52歲女遊客在拍照時遭槍擊中傷面部，傷勢較為嚴重，目前在醫院救治。當地警方已介入調查，涉事員工被依法追責。



泰國布吉府一處射擊場發生意外事故。（Khaosod）

子彈擊中遊客面部。（Khaosod）

《泰國網》援引泰媒考宋（Khaosod）報道，事件發生於當地時間3月18日18時左右，地點位於布吉府卡圖縣一處射擊場。一名52歲的中國遊客Xiao某在與同伴使用完射擊場設施後，在射擊區域附近拍照時被一枚子彈擊中其右臉頰，子彈嵌入面部並造成嚴重創傷。事發後，現場人員立即將其送往布吉島瓦奇拉醫院緊急救治。

涉事員工巴迪翰（音譯）。（Khaosod）

受傷女遊客。（Thai Newsroom）

據當地警方初步調查，28歲的射擊場員工巴迪翰（音譯）稱，當時他位於距離受害者約20米的員工區域內，在未檢查槍枝是否處於空倉狀態的情況下操作個人槍枝，導致意外走火，子彈穿透木牆和玻璃門後擊中遊客。

目前，警方已拘留巴迪翰，並擬以「過失致人重傷」和「非法持有槍枝及彈藥」兩項罪名對其提起指控，案件仍在進一步調查中。

布吉府卡圖縣射擊場。（Tripadviso）

另據《極目新聞》報道，3月20日，中國駐宋卡總領事館工作人員回應稱，受傷的女性遊客1973年出生，來自中國吉林。目前，該遊客還在醫院治傷，無生命危險。