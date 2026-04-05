中國女遊客布吉射擊場遭流彈「穿臉」　家屬擬取得警方證據後索償

一名中國女遊客早前在泰國布吉一射擊場內被流彈擊中，臉部嚴重受傷送院。家屬馮女士稱，射擊場員工在非工作時間玩槍時走火造成事故，事後射擊場僅承擔基本醫療費，母親受傷後一直在當地醫院住院，僅能進食流食（軟餐），傷口恢復還需3個月，後續賠償需要她取得警方的證據後再起訴。



《極目新聞》報道，3月18日，馮女士與52歲的母親到泰國布吉府卡圖縣一射擊場內遊玩，正在拍照的母親突然捂臉蹲下，其臉上流血，嘴巴一直吐血。射擊場報警後，派人將她們送到醫院治療。

馮女士母親臉部留下彈孔。（極目新聞）

馮女士稱，子彈打穿木板和玻璃門後擊中母親，其右臉被射穿一個孔洞，多顆牙齒被打落，子彈卡在舌頭上，「子彈很髒，醫生說先治一個月再說，傷口目前還沒清理好，每次只能清理一部分，觀察後再清理另一部分，人很遭罪」。

馮女士還稱，她們當時在正常開放區域拍照，無人阻止，射擊場也未提醒該處有危險。事後，射擊場方面承認，是其中一名員工玩槍時走火造成事故，但事發時非上班時間，涉事槍枝也並非射擊場的槍，因此只負責傷者住院期間的費用，以及兩人在當地的住宿費，其他費用需向肇事員工索償。

從馮女士母親嘴巴內取出的子彈 。（極目新聞）

4月4日，馮女士表示，母親中槍後一直在當地住院，目前正在恢復臉部的傷口，而口腔內的傷口恢復需要3個月。因為傷情嚴重，母親只能吃流食。她又稱，肇事者已被當地警方控制，射擊場墊付了母親的治療費用。關於後續的賠償問題，需要她取得警方的證據後再起訴。

布吉府卡圖縣射擊場。（Tripadviso）

4月3日，中國駐宋卡總領館提醒稱，實彈射擊屬於高風險項目，請謹慎參與，如需體驗應提前購買保險，務必選擇正規持證、口碑良好、防護達標的射擊場，並遵守安全規範，聽從工作人員指引，不在射擊區等危險區域逗留、拍照或穿行。