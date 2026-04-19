上海女舉報虐貓卻遭「開盒」造黃謠報復　曾因不想牽扯家人自殺

4月8日，上海一名女子「芝麻」（化名）因舉報虐貓行為，全家被虐貓者惡意「開盒人肉」。9日，「芝麻」因不想牽扯家人，在酒店內服藥自殺，後被送醫急救。目前，「芝麻」已出院，但仍不敢返回上海，她和家人已向海南、上海警方報警。



因看到虐貓影片患上抑鬱症

「芝麻」因舉報虐貓行為，全家被虐貓者惡意「開盒人肉」。（大河報）

《大河報》報道，「芝麻」是一家教育培訓機構的講師，她的一名未成年人學生看到虐貓影片後患上抑鬱症，這是她舉報的初衷。「芝麻」稱，她原本是一個動物保護志願者，在看到虐貓者故意進入她所在的動物保護志願者群散播的一些極度不適的虐貓影片後，也患上了抑鬱症。

虐貓者故意傳播的影片。（大河報）

虐貓者故意傳播的影片。（大河報）

「芝麻」說，與常人理解的「將貓打死」的虐貓不同，這些虐貓影片大量展示的是活剝皮、抽筋等這些血淋淋的殘暴行為，虐貓者「想要所有的人看到這些作品」，她認為這種惡行應當被禁止，更應當嚴禁在網上進行傳播，於是她選擇堅持舉報。

虐貓者故意進入她所在的動物保護志願者群散播的一些極度不適的虐貓影片。（都市頻道）

得知自己和家人被「開盒」後曾自殺

「芝麻」稱，她因舉報虐貓行為，被虐貓者惡意「開盒人肉」。4月8日，她發現自己及父母、外公外婆的身份證號、手機號、家庭住址等信息均被虐貓者在網上非法曝光，她當時正在海南出差，發現家人的住址附近有陌生人逗留拍照，家裏80多歲的老人稱害怕得吃不下飯。

其家人的住址附近有陌生人逗留拍照。（大河報）

4月9日，因不想牽扯家人，她選擇在酒店內服藥自殺。後被志願者和家人發現「失聯」，緊急報警，當地警方將她送醫急救。此前，「芝麻」還被人將照片、手機號碼惡意製作成涉黃賣淫信息在網上公開傳播，導致她的工作和生活被嚴重騷擾 。

「芝麻」因不想牽扯家人在酒店內服藥自殺，後被送醫急救。（都市頻道）

目前「芝麻」和家人已向海南、上海警方報案，她至今仍不敢返回上海。她表示：「有點後悔，但我需要站出來。」