深圳寶安商場驚現「活體夾倉鼠機」遭轟虐畜　大量倉鼠現應激反應

近日，深圳一個商場因推出活體倉鼠抓娃娃機，被指涉嫌虐待動物，引發廣泛爭議。事件曝光後，該商場雖撤走了涉事的倉鼠機，卻悄然換上了活體撈魚和撈龜項目，且新項目同樣存在多重問題，更涉嫌違反《動物防疫法》。



深圳多名網民在社交平台發帖舉報稱，深圳某電玩城竟將活體倉鼠關入娃娃機供人抓取。（奧一新聞）

據《奧一新聞》報道，近日，深圳多名網民在社交平台發帖舉報稱，深圳寶安海雅繽紛城內的「悅空之城」電玩城竟將活體倉鼠關入娃娃機供人抓取。有網民稱，倉鼠對噪音和人流極度敏感，狹窄空間加上金屬夾的頻繁觸碰，導致大量倉鼠出現嚴重應激反應。

涉事遊戲城。（大眾點評截圖）

此外，另有網民指出，春節期間店內甚至無人投餵，倉鼠生存狀態堪憂。儘管不少市民向 12345投訴，卻一度得到「深圳尚無動保法」的無奈回覆，引發輿論對動物福利立法的再次熱議。

有內媒記者近日實地走訪發現，涉事倉鼠機已在輿論壓力下撤場，工作人員僅稱「不允許養」。然而，電玩城外圍卻「悄然上架」了6台活體水生動物捕撈設備，涉及金魚、熱帶魚及小烏龜。

值得註意的是，現場未見任何動物經營許可或防疫條件合格證且衛生狀況堪憂。金魚箱內單箱密度過百，清潔工具與魚缸設備混裝，濾網附着排泄物。

針對此類行為，北京大成（深圳）律師事務所張子昂律師解讀稱，內地目前對非野生動物的虐待行為尚無相關立法，難以直接以此處罰。但將活體動物作為抓娃娃機道具可能涉嫌違反《中華人民共和國動物防疫法》，該類經營屬於「動物經營活動」，必須辦理動物防疫條件合格證，若無證經營可依該法處罰。

張子昂還指出，商場作為場地提供方，負有資質審核和運營管理義務，若未盡義務導致違法行為發生或造成危害後果，將被市場監管部門追責。