兩會｜人大代表趙皖平建議虐待動物入刑　8年持續發聲立法無果

內地時常發生虐待動物事件，惟沒有專門針對動物保護的參考法條，讓施暴者有恃無恐。每年全國兩會，反虐待動物的建議總會被提起關心動物，今年依然有代表呼籲將虐待動物納入刑法。



全國人大代表、安徽省農業科學院副院長趙皖平每年持續提出建議將虐待動物行為納入《刑法》規制範疇，今年他也不例外，依舊建議出台相關動物保護法律。



據鳳凰網報道，趙皖平接受採訪時表示，目前中國寵物數量已達到1.26億隻，因此建議出台相關動物保護法律，這些法律應涵蓋從防禦到醫療診斷的全過程。

他指出，現在人們對於動物的關愛程度、關心程度越來越重視，對虐待動物的容忍度是在不斷降低。這體現了社會的文明進步，大家對動物的關心，實際上也是對我們人類自身的關心。

全國人大代表趙皖平稱，現在人們對虐待動物的容忍度在不斷降低。（南方日報）

多年提出動物立法惟無果

據新浪網報道，早在2017年，趙皖平首次作為人大代表呼籲動物福利立法。此後，2019年、2020年、2021年、2023年、2024年、2025年，他分別提出《反虐待動物法》、《動物保護法》、將虐待動物納入治安管理處罰法、將善待動物納入文明城市評比標準等建議，以及帶來《關於建立動物檢察機制織密未成年人保護法網的建議》和《制定伴侶動物保護和管理法》的議案。

據《澎湃新聞》報道，趙皖平曾經表示，中國有關保護動物的法律主要是《野生動物保護法》，僅對野生動物進行保護，沒有對虐待動物行為加以嚴格界定和管理，防範措施少，懲罰力度不夠，應儘早制定《動物保護法》可以嚴厲制裁濫殺、濫捕、虐待動物行為。

但如今，內地尚無法律對虐待動物行為進行明確監管，僅《野生動物保護法》原則性地規定「不得虐待野生動物」，大量虐待動物事件無法適用。