14歲港中學生內地虐貓群任「軍師」教唆炸群起底　遭公安行政處罰

2025年12月開始，內地出現多起針對貓義工和動物救援團體的網絡攻擊，有許多貓義工微信群突然湧入一群不明人士傳送大量的虐貓圖片和影片，讓群組裏的貓義工又驚嚇又憤怒。內地貓義工「芝麻」（化名）向《香港01》記者表示，多名受害者持續調查發現，該虐貓群組核心成員、主導組織運作的「軍師」，是目前就讀九龍一所官立中學的李姓學生。



據了解，李姓學生以網名「本入」在抖音群和微信群持續指揮虐貓團體發布極端血腥暴力影片和圖片，更教導虐貓群組成員起底貓義工的個人資料，多名貓義工向內地公安報案。2月25日，李姓學生從內地某口岸返港時被公安抓獲，公安對他實施批評教育。廣東江門台山市公安局稱，依內地《治安管理處罰法》中的「擾亂公共秩序罪」，決定對李姓學生行政拘留5日的處罰，但因該生年僅14歲未成年，所以暫不執行。



《香港01》向香港教育局查詢事件，教育局回應稱，已即時向學校了解情況，並知悉學校正按校本訓輔機制嚴肅跟進，亦會加強建立學生的正確價值觀及行為。教育局會繼續與學校保持緊密聯絡，提供適切的支援及協助。



26歲虐貓群主謀「東莞仔」1月被捕 港生為何成為虐貓群組「軍師」？

+ 2

據《南方日報》等多家內媒報道，2025年12月20日，廣州一群熱心的貓義工替茶山一隻被捕獸夾夾傷的流浪貓創立群組籌措2500元（人民幣，約合港幣2850元）治療費用，當晚，群裏忽然湧入一群不明人士，開始大量傳播虐貓影片。有貓義工觀察到，此後多地動物救援群組、貓義工群都發生類似事件。

貓義工開始追查這一連串以虐貓影片「炸群」案件。調查後發現，這是一個有上百人的組織，其中核心成員有50多人左右負責殺貓虐貓，其餘的人負責加入傳播影片，群組裏有7至8成群組成員是未成年人，主謀位於東莞，網名為「東莞仔」。

貓義工「芝麻」表示，該虐貓群組特別熱衷於散布虐貓影片「炸群」。所謂「炸群」，就是上述將大量影片和訊息在短時間內發送到特定聊天群，導致該群聊秩序瞬間癱瘓，群內正常交流被迫中斷的行為。

該虐貓群組針對貓義工和動物友善群組傳送大量虐貓影片，「芝麻」表示，「許多人是在毫無心理準備的情況下，被迫看到極端血腥的虐貓畫面，造成強烈心理衝擊和精神傷害」，她統計，短短幾個月，受害者遍布全中國，「粗估有近萬人」。

2026年1月開始，各地的貓義工陸續報案，包括浙江、上海市、成都、新疆和東莞市公安局都立案調查。組織「炸群」行動的虐貓群組主謀、26歲的「東莞仔」梁姓男子在今年（2026年）2月14日被東莞公安抓獲並判處行政拘留5日的行政處罰。

但他落網後，該虐貓群組仍持續運作，核心成員「本入」（李姓學生）隨即浮出檯面。

虐貓群組主謀、26歲的「東莞仔」梁姓男子在今年（2026年）2月14日在東莞被公安抓獲並判處行政拘留5日的行政處罰。（受訪者提供）

教導群組成員如何「起底」愛貓者、規避法律責任

據貓義工臥底調查顯示，李姓學生在群組中負責統籌規劃網絡行動，不僅策劃大規模的「炸群」騷擾，更教導成員如何規避法律責任及進行「起底」（又稱開盒、人肉）行動。

「芝麻」指出，「李姓學生在虐貓群組是類似『軍師』的角色，他也非常的謹慎，沒有明確他本人虐貓的現場證據，但是有非常多的對話證明他在幕後指使這個龐大的團體發布血腥虐貓的視頻和圖片。」

「芝麻」提到，李姓學生更曾明確指揮成員起底貓義工，該虐貓群組成員曾私訊一名貓義工並傳送大量虐貓影片、圖片，要求對方求饒道歉。

以下圖片涉及虐待動物描述和圖片，請謹慎閱讀：

另外，李姓學生深諳內地法律，曾教唆成員偽造證據製造虛假案件，更時常指導群裏未成年人用年齡和「假裝有精神疾病」逃避法律責任，他曾明確向群中成員表示，「你才12歲警察也沒辦法找你」、「我14歲」。

內地公安如何處置這名未成年學生？

2月下旬，「芝麻」和一眾貓義工向內地公安報案，他們認為李姓學生的行為違反《治安管理處罰法》、《網絡安全法》和《未成年人保護法》，具有嚴重社會危害性。

2月25日，李生從內地某口岸返港時被公安截獲。廣東江門台山市公安局依《治安管理處罰法》中的「擾亂公共秩序罪」，對其作出行政拘留5日的處罰。然而，考慮到李生僅14歲，屬未成年人，公安機關依法未執行拘留，改以批評教育處理。

台山市公安局人員則向報案的貓義工強調，「這不代表就拿他沒辦法了，如果他還在群裡面繼續發（虐貓影片）的話，下次肯定是從重情節處理的，不是說這次就拿他沒辦法了」。

01獨家｜佛山活埋900隻貓？打擊貓肉產業 貓救出卻被政府「銷毀｣

+ 9

香港教育局對此有何回應？

事件曝光後，《香港01》向香港教育局查詢。教育局回應稱，已即時向涉事學校了解情況，校方正按校本訓輔機制嚴肅跟進。

教育局強調，將持續推動價值觀及生命教育，並透過《香港學生資訊素養》學習架構，教導學生負責任地運用資訊科技，加強網絡安全意識，懂得在互聯網上保護自己。

01獨家．虐貓群組｜深圳警扮愛貓者虐死14隻貓 用警棍催淚器犯案

「虐貓群組」在內地興起：厭女文化、流浪貓戰爭和性癖

據了解，內地的虐貓群組近年已經高度組織化，「芝麻」指出，成員會被區分成組織者、管理員和一般成員，通過微信群、QQ 群或境外聊天軟件建立聯繫，「一些成員專門負責製作虐貓或收集相關影片，另一些成員負責傳播擴散，還有人負責管理群組和招募新人」。

為規避審查和鞏固群體連結，這些虐貓群組更逐漸發展出一套專屬的「黑話體系」，以「電工」、「戰爭踐踏」、「潛水艇」及「冰封王座」等代號，掩飾各類極端虐貓內容，其網絡勢力日益蔓延。

內地的虐貓群組近年已經高度組織化。（AI製圖）

數據反映情況嚴峻。據動物保護團體「貓咪守護者」（Feline Guardians）統計，自2024年6月至2025年2月期間，該團體監測的相關Telegram群組中，虐貓影片數量暴增五倍，平均每2.5小時便有新影片上傳，「虐貓群組」帶來的網絡暴力威脅已不容小覷。

長期關注內地動保議題的貓義工Andy提到，近年來中國虐貓情況越來越嚴重，是因為有三類人逐漸興起，讓網絡上的「虐貓」增加許多聲量的支持。

第一類人就是近期伴隨中國經濟下行，男女對立日益嚴重而開始飆漲的厭女虐貓群體，他們將對生活的不滿和對女性的憤恨，發洩到了貓咪身上。

Andy表示，「他們可以稱為是Incel（involuntary celibate），非自願獨身者，他們會把自己不受歡迎的原因怪罪到女生身上，因為女生喜歡貓的人很多，他們會通過虐貓來刺激女生」，這樣的群體近年來增加不少，在網絡聲勢不小。

第二類則是打著保育旗幟殺流浪貓的人，近期微博出現如「拆台CT」、「開水族館的生物男」等KOL稱流浪貓是生態殺手，應該予以撲滅。

該說法源自於美國作家彼得•P.馬拉（Peter P. Marra）撰寫的《流浪貓的戰爭》，書中引用一個孤島實驗稱流浪貓會導致鳥類的滅絕，但書中數據其實被不少國際鳥類專家質疑，這些KOL卻據此開始鼓吹甚至建議大眾「毒殺」流浪貓。這類人並非全部都支持虐殺的行為，卻認為「殺流浪貓是正義之舉」。

第三類人則是喜歡吃貓狗肉的人。Andy稱，這類人會污名化打擊貓狗肉黑色產業鏈的貓義工，將他們打成為了利益才做這些事，並稱「吃貓狗肉是傳統中華美德」，批評貓義工的行為，部分人士會在網絡上支持虐殺貓狗等事，也為這些虐貓者增加了社群支持。

成都驚現「貓進豬場」？官方查獲131隻流浪貓 暫無貓肉流入市場

網民披露，成都一肉加工場離奇圈養大量流浪貓，引發民眾憂慮。（新京報）

而這些聲浪會出現並「合理化」虐貓行為的背後更關鍵地是法律的缺失。

不同於香港有《防止殘酷對待動物條例》，違反者最高可被判處三年監禁或罰款200,000港元。內地至今都沒有「反虐待動物」相關法規，過去虐待動物案件最多以《治安管理處罰條例》做行政拘留，或者是寵物的主人可以要求民事賠償，但都未有嚇阻虐待動物的效果。

40萬粉絲「傑克辣條」虐待燒死貓咪 更拍片賺錢被拘留 網民要求嚴懲

深圳相較於其他內地城市，動物保護一直走在較前面。2020年，深圳成為中國首個立法禁食貓狗的城市，珠海也在同年跟進，但兩地關於虐待動物相關的法規仍舊缺失。也正因為無法可管加上罰則不重，虐待動物群組隨著網絡發展在內地愈見猖狂。