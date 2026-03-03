14歲港中學生任虐貓群組「軍師」　中港兩地法律追究有何難點？

​​據此前報道，內地出現一個以「炸群」、起底貓義工為樂的虐貓群組，經貓義工長期追蹤調查，該虐貓群組核心成員、主導組織運作的「軍師」，是現就讀九龍一所官立中學的李姓學生，2月26日他從內地返港時被公安抓獲，判決行政拘留但並未執行，僅批評教育。



警方表示，接獲報案指在網上社交媒體留意到一則帖文，懷疑有人發布涉及對貓隻進行殘酷對待的片段和相片。警方深入調查後，今日（3日）在深水埗富昌邨以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名14歲本地男童。據了解，根據警方調查，得知被捕男童與網上多段虐待動物的片段有關，至於影片的來源，警方仍在調查中。被捕男童已經獲准保釋。



目前尚未確定警方是否掌握到該名學生的虐貓證據。據《香港01》從內地貓義工處了解，李姓學生所在虐貓群組傳播大量用各種酷刑虐殺貓的影片和圖片，甚至性侵貓，但並未有李姓學生本人直接參與虐貓的證據。貓義工「芝麻」曾透露，李姓學生知道在香港虐待動物犯法，因此非常小心，「也沒有承認過自己有虐殺貓」。

《香港01》採訪香港何仕景大律師，他指出，殘酷對待動物或任何與虐待動物相關的罪行，並非《刑事司法管轄權條例》中所適用的罪行。同時，若本案的殘酷虐待動物的行為在內地發生，受害動物亦身處內地，香港警方大概率無法立案調查。

另外，該生被指教唆他人虐貓，但殘酷對待動物並非《刑事罪行條例》下的罪行，因此，《刑事罪行條例》中的「教唆他人犯罪」很大機會無法適用於本案。

14歲港中學生內地虐貓群任「軍師」教唆炸群起底 遭公安行政處罰

起底內地貓義工私隱公署有權調查

對於該學生涉嫌「起底」及非法披露內地居民的個人資料，何仕景指出，在刑事調查權方面，私隱專員公署有機會具備管轄權。

他提到，只要證明該生未經資料當事人同意，意圖導致指明傷害（如網絡欺凌、騷擾）而披露其個人資料，且給當事人或其親友帶來傷害，即可能觸犯《私隱條例》，一經定罪，最高5年監禁及罰款100萬港元。

然而，由於受害者並非香港居民，且披露發生時並非身處香港，公署或無法就這些披露行為發出停止披露通知。至於在刑事調查方面，若能證明涉案學生身處香港且行為發生在香港，公署有權對其展開調查。

未成年難追究刑事責任 律師：再犯可行政拘留

內地法律方面，觀韜律師事務所黃福龍律師向《香港01》表示，雖然內地目前對虐貓行為暫無專門立法，但會通過現有法律體系進行規制，常用法律包括《刑法》《治安管理處罰法》和《民法典》，分別對應刑事責任、行政責任和民事責任。

此外，因為內地《刑法》同樣未明確將「教唆虐待動物」單獨列為犯罪罪名。因此一般不構成刑法規定的尋釁滋事罪。

黃福龍提到，李姓學生網絡散布恐怖虐貓圖片、起底貓義工這些行為，「如果是情節惡劣且破壞社會秩序的，將以《刑法》第293條尋釁滋事罪定罪處罰」，若造成被害人的嚴重後果，則可能還會構成侮辱罪、誹謗罪。此外，起底貓義工個人信息的行為，「通過綜合判斷其社會危害性，可能構成侵犯公民個人信息罪與非法利用信息網絡罪」。

另外，若該未成年人指導他人偽裝精神疾病脫罪，根據內地《刑法》，可能認定為指示他人作偽證，構成妨害作證罪，也可能認定為偽造證據，構成幫助毀滅、偽造證據罪。

不過，黃福龍指出，根據內地《刑法》規定，若未成年人已滿14週歲但不滿16週歲，則僅僅對故意殺人、故意傷害致重傷或死亡等八類重罪負刑事責任。因此上述行為雖然惡劣，但未成年人一般不對這些罪名承擔刑事責任，只能以《治安管理處罰法》追究李姓學生的行政責任。

在行政責任方面，黃福龍指出，該未成年人在網絡發佈大量血腥動物虐待信息，針對義工群組的「炸群」行為，已經擾亂了公共網絡空間的正常秩序，根據《治安管理處罰法》，屬於擾亂公共秩序的行為，可以處五日行政拘留作為處罰。

同時，對義工進行私人信息「開盒」、公開辱罵義工，已經侵權他人隱私和構成公然侮辱他人，屬於《治安管理處罰法》中侵犯人身權利的行為，也是可以處五日行政拘留作為處罰。

此前台山市公安局已經抓獲李姓學生判行政拘留五日但並未執行，黃福龍表示，據《治安管理處罰法》第23條，若該學生在一年內再犯，或者再犯時情節嚴重、影響惡劣，將被執行行政拘留處罰。

校方至今未有相關回應

《香港01》曾多次去信和致電李姓學生就讀學校，至今未收到回應。教育局此前曾向《香港01》表示，已即時向學校了解情況，並知悉學校正按校本訓輔機制嚴肅跟進，亦會加強建立學生的正確價值觀及行為。