何潤東扮項羽復刻｢霸王出征｣助陣蘇超　有粉絲扮虞姬球迷狂熱吶喊

4月18日，「蘇超」常規賽第二輪，宿遷隊VS南京隊，演員何潤東手持方天畫戟，身披項羽盔甲霸氣亮相蘇超開幕式，為宿遷隊助威。現場影片顯示，何潤東駕戰車執長戟繞場一周，並率10—16匹鎧甲戰馬組成的「烏騅應援隊」登場，重現項羽出征場景，期間他多次高喊「宿遷子弟何在！」，與台下形成熱烈互動。



據了解，何潤東雖為出演熱播劇《逐玉》，卻因為許多網民拿他演將軍時的霸氣造型和英姿對比張凌赫在劇中被戲稱為「粉底液將軍」的扮相而再度爆紅。



何潤東手持方天畫戟，身披項羽盔甲霸氣亮相蘇超開幕式，為宿遷隊助威。（北京青年報）

50歲何潤東再現「霸王巡場」

綜合《北京青年報》、《澎湃新聞》報道，宿遷古稱下相，正是項羽的出生地。何潤東曾在2012年劇集《楚漢傳奇》中飾演項羽，其粗獷硬朗的形象被網民封為「古裝武將天花板」。

現場影片顯示，何潤東穿戰甲坐戰車現身，駿馬繞場，戰鼓擂動，戰旗飄揚！何潤東扮演的項羽大喊：我項羽回來啦！宿遷隊在哪裏？南京隊在哪裏？場上球迷齊聲大喊：在這裏！在這裏！

4月18日，演員何潤東手持方天畫戟，身披項羽盔甲霸氣亮相蘇超開幕式，為宿遷隊助威。（北京青年報）

何潤東手持方天畫戟，身披項羽盔甲霸氣亮相蘇超開幕式，為宿遷隊助威。（北京青年報）

此外，「霸王」還勉勵大家「宿遷男兒不輸任何人！」台下球迷則以《垓下歌》經典名句「力拔山兮氣蓋世」整齊回應，現場氣氛瞬間沸騰。現場亦有女球迷扮演虞姬，用整齊劃一動作為宿遷加油打氣。

「霸王」還勉勵大家「宿遷男兒不輸任何人！」台下球迷則以《垓下歌》經典名句「力拔山兮氣蓋世」整齊回應，現場氣氛瞬間沸騰。（江蘇新聞）

現場亦有女球迷扮演虞姬。（微博圖片）

18日晚，蘇超宿遷隊和南京隊2026賽季首度亮相。最終，宿遷隊2-0擊敗南京隊，取得開門紅。

最終，宿遷隊2-0擊敗南京隊，取得開門紅。（上觀新聞）

「霸王」為何不騎馬？何潤東：年過半百，怕跌親有損項羽威名

有網民稱來到「蘇超」宿遷主場，為何不騎馬重現項羽英姿。何潤東回應稱，雖然自己只是項羽的扮演者，還是希望給大家留下美好印象。

「那個是30多歲時候，現在已經50多歲了。你想想看，大家歡呼，他出去很帥，一摔下來，那不就破滅了，對項羽也不太尊敬。所以我覺得，還是做我比較有把握的事情。10年前我一定是騎着馬過去」何潤東表示。

何潤東回應稱，雖然自己只是項羽的扮演者，還是希望給大家留下美好印象。（微博@何潤東）

蘇超未開踢，楚漢先相爭?

作為西楚霸王項羽的故鄉，在「蘇超」開賽前，宿遷直接官宣，開幕式邀請何潤東助陣。何潤東本人在4月13日下午在其社交媒體發佈影片宣佈，接受江蘇宿遷的邀約，將於4月18日，以項羽扮演者的身份來到項羽故里宿遷，助陣蘇超。

對此，有徐州網民稱「宿遷請何潤東？徐州必須請陳道明啊！」據悉2012年《楚漢傳奇》播出後，陳道明飾演的劉邦形象深入人心。有網民稱，希望陳道明能來徐州開幕式，身穿漢王袍，手持赤霄劍，大喊一聲「大風起兮雲飛揚」。但截至目前，陳道明本人暫未公開回應是否參與。