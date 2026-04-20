樓上冷氣機突墜落　東莞大媽神反應逃過一劫　CCTV拍下生死一刻

內地東莞市寮步鎮某社區日前發生冷氣室外機從高樓墜落事件，原本在中庭走道觀看鄰居打牌的大媽迅速躲避，逃過一劫。監控影像記錄了這驚險一刻，也引發網友對高空墜物危害的關注。



看鄰居打牌遇天降冷氣室外機

據網傳監控影片顯示，事件發生於4月14日晚間8時10分許。當時，四人正在社區大樓前方圍坐打麻將，旁邊站著一位圍觀的大媽。突然間，空中傳來「咔噠」一聲響，只見圍觀的大媽迅速向左離開原地，就在她躲開的一剎那，一台冷氣室外機已墜落在她原來的站立處，砸在地上發出巨響，並呲呲冒出白煙。

東莞日前發生冷氣機從高樓墜落事件，原本在中庭走道觀看鄰居打牌的大媽迅速躲避，逃過一劫。（大風新聞）

按圖細看事發經過：

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此時坐著打麻將的四人也隨即起身跑開。

據《大風新聞》報導，影片發布者指出事發地點距離他們社區約三公里，其妹妹住在該社區，經常到該處玩麻將。事發後，妹妹在群組中轉發了監控影像。他表示，事發社區樓房約20層高，室外機從幾樓墜落尚不清楚，但現場幾人都未受傷，並強調：

覺得這個阿姨像有特異功能一樣，不是及時躲開，真的可能就沒命了。

大媽神反應逃死 網讚：像有特異功能

網友們對大媽的神級反應紛紛點讚，留言表示：

「阿姨這輩子一定做了很多善事」

「阿姨反應夠快的，要是我肯定抬頭先看一下」



大媽在零點幾秒內的迅速反應，成為眾人討論的焦點，許多人表示看完影像都替她冒出一身冷汗。

影片發布者表示，發出監控影像的主要目的是警示大家要注意安全，強調「意外真是無處不在」。

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