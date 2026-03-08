極驚險！香港旅客桃園機場迷路 竟於馬路中心狂奔 警車出動攔截
撰文：聯合新聞網
台灣桃園國際機場昨天（7日）上午發生香港旅客在道路上奔跑情形。
台灣航空警察局表示，昨天上午11時10分許，保安大隊警員執行巡邏勤務時，在第二航廈航站北路發現一名約48歲的香港籍女子於道路中央奔跑，警員見狀立即上前關心，並將她引導至路旁，以確保人車安全。
警方指出，經了解該名女子因對航廈環境及周邊交通動線不熟悉，在航廈附近迷路，一時找不到方向，才會在道路上奔跑尋找路線。警員隨即提供協助，並陪同該名女性旅客搭乘第二航廈往第一航廈的車輛，前往第一航廈航空公司櫃檯辦理報到。
航空警察局呼籲，旅客若在機場內或周邊遇到困難，可隨時向現場警員或服務人員尋求協助，以確保自身與交通安全。
