有片｜深圳羅湖凌晨突爆水管　水勢超大如｢洪水｣　有商舖車輛被淹

4月16日凌晨，深圳特區報&讀特記者接到市民報料稱，羅湖區湖濱新村突發供水管爆裂，大量自來水噴湧而出，引發路面嚴重積水，不少居民家中停水。記者隨即趕往現場了解情況，現場搶修人員表示，此次水管爆裂約2700戶居民受到影響，主要分佈在愛國路到沿河北路一帶。目前，水務部門已經緊急關閉供水閥門，具體原因仍在排查中。



市民提供的視頻顯示，現場水流巨大，在小區道路上奔湧。小區內多輛汽車被淹，路上多輛電動車被水流衝翻，部分一樓商舖受淹嚴重。此外，羅芳村、向西村等周邊多個小區居民反映家中出現停水情況。社交平台上，也有不少網友稱，「正準備洗澡發現沒水了」「還以為是突發洪水」。

數十名工作人員在現場搶修。（深圳報業提供）

市民發布的影片可以看到現場水勢非常大：

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凌晨2時許，記者來到湖濱新村，看到有十餘輛工程搶險車已在現場，數十名人員正在全力搶修。一名深圳水務集團的工作人員告訴記者，他們是在16日凌晨0時05分接到報告，隨即趕往現場。目前，搶修人員已經關停供水閥、切斷水源，同步調配抽水設備開展排澇作業，清理路面積水與被衝散的雜物，同時排查管道破損情況。

湖濱新村一餐廳老闆告訴記者，水管爆裂時，他們仍在營業：

當時是12點左右，水流很大很急，積水都到了腳踝左右的位置，店內一些菜都被淹了，只能拿水盆舀水往外倒。

上述餐廳老闆表示，直到凌晨2點，店裏的水才退去。

凌晨3時許，記者看到，該小區路面積水已基本排清，陸續仍有工程搶險車、供水車來到現場。「供水車一直都會在，直到恢復供水為止。」現場一工作人員表示。此外，深圳燃氣工作人員也已經到現場排查，現場供電及燃氣均正常運轉。

水務部門現場負責人表示，此次水管爆裂約2700戶居民受到影響，主要分佈在愛國路到沿河北路一帶。水務部門將調集全部力量加班加點搶修，水管爆裂具體原因仍在排查中。

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