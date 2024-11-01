潑水節向無綫記者及警員射水 網紅「勇狗」等3人各被判囚28天
撰文：賴琦
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Youtuber「勇狗」曾維誠和兩男在九龍城潑水節期間，以水槍射無綫記者及警員，裁判官陳志輝早前裁定他們當時行為超越善意的祝福，裁定他們普通襲擊及襲警等罪，3人上月 被裁定罪成後，今在九龍城法院判刑，裁判官判3名被告各囚28天。
3名被告：曾維誠（26歲，的士司機）、葉嘉健（26歲，文員）及袁子健（31歲，成人用品商人），3項襲警和3項普通襲擊罪，指他們於2023年4月9日，在九龍城賈炳達道與衙前圍道之間的一段城南道，襲擊3名輔警，兩名無綫新聞記者及一名無綫攝影師。
無綫記者採訪時被射水
控方案情指，3名無綫電視的記者及攝影師，當日在九龍城賈炳達道一帶採訪潑水節新聞時，遭3名被告用水槍近距離射水，他們走開時被們亦繼續跟著他們，他們最後向現場警員求助，惟有3名在場的輔警亦遭射水。辯方曾質疑各事主當時仍面有笑容，其中有無綫記者稱當時想保持專業形象，亦有女警稱她當時只是苦笑。而無綫的記者在辯方盤問時亦稱，他們沒有因事件報警，亦有警員供稱，他們再三勸告各被告後，他們亦停手，當日便沒再跟進事件。
袁稱記者雨衣上英文解合格
3名被告中只有袁子健曾作自辯，他稱當時不知其中兩名證人是記者，雖然他們雨褸均印有「PRESS」字，但他以為解合格（PASS），又指他的水槍一時能射水，一時只射出水霧。
官不信3人當日只在嬉戲
林官不信其解釋，更稱難以想像袁IVE畢業，連PRESS都不懂，又指當日3名警員均穿著制服，他們沒有手持水槍或盛水器皿，明顯不是參與者，各事主被射水時需用手擋水或擰歪面，被告仍追著他們，認為這些行為已超越善意祝福，或表達：「阿sir我愛你。」認為3人當日並非只是嬉戲，裁定3人罪成。
案件編號：KCCC2666/2023
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