穿PRADA的惡魔2｜巡迴宣傳每場換新裝　墨西哥博物館前開時裝騷

《穿PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）未上映已掀起全球熱潮，電影更由上月尾開始，舉行全球巡迴宣傳活動，經典Fashion Icon梅麗史翠普（Meryl Streep）與安妮夏菲維（Anne Hathaway）雙雙現身，為各地粉絲製造驚喜。她們所到之處，都迫滿想要一睹兩位時尚女王風采的觀眾，二人親身感受到全球影迷的熱情以及對電影的熱愛，幾次差點感動得眼濕濕。

《穿PRADA的惡魔2》由梅麗史翠普、安妮夏菲維、艾美莉賓特及史丹利杜茨四位元祖主角主演。（《穿PRADA的惡魔2》角色海報）

4月29日搶先美國上映

今次巡迴由墨西哥展開，其後走訪東京、首爾、上海，並以紐約及倫敦作為壓軸兩站。配合不同城市的場地與文化元素，各站活動都帶出不一樣的視覺重點，將《穿PRADA的惡魔2》的時尚世界與全球文化連結。請敬期待分別於4月20日（美國時間）在紐約舉行的全球首映及4月22日（英國時間）在倫敦舉行的歐洲首映。

每站全新造型亮相

兩位時尚女王每到一站、甚至同一日不同場合都換上全新造型，各款造型既有超新鮮Fashion Week的新品，也有Vintage重製作品，更有特別訂製服飾，完美展現二人的時尚觸覺。梅麗史翠普與安妮夏菲維的服裝選擇，既有互相配合之餘，也帶出不同的風格與特色，將不同活動昇華成為時裝騷，各個造型更引爆全球話題。

兩位時尚女王每到一站、甚至同一日不同場合都換上全新造型。（公關提供）

第一站：墨西哥 - 墨西哥城

博物館外舉行時裝騷 文化藝術與時尚結合之旅

《穿PRADA的惡魔2》首個海外宣傳落腳墨西哥城，比起一般紅地毯活動，更似一場文化時裝騷。梅麗史翠普與安妮夏菲維現身卡蘿之家博物館開記者會，現場以墨西哥著名女藝術家Frida Kahlo的作品元素佈置，時尚與藝術交錯。晚上移師Anahuacalli博物館，在熔岩石建築外的廣場舉行時裝騷，場地本身已成為最具標誌性的視覺元素之一。模特兒穿上以《穿PRADA的惡魔》為靈感重新演繹的時裝，與身後的墨西哥建築美學完美揉合。配上梅麗史翠普與安妮夏菲維的熱情舞步，將氣氛推上最高點。

《穿PRADA的惡魔2》首個海外宣傳落腳墨西哥城。（公關提供）

博物館外舉行時裝騷。（公關提供）

第二站：日本 - 東京

櫻花布置下 現場High爆聽梅麗史翠普講「That’s All」

日本是《穿PRADA的惡魔2》的全球巡迴宣傳第二站，亦是亞洲巡迴的首站。2006年《穿PRADA的惡魔》唯一一站亞洲宣傳，就是來到東京，當年只得安妮夏菲維親臨，今次是首度與梅麗史翠普同框在東京現身，別具意義。由於四月正當日本的賞櫻季節，大會將場內佈置成櫻花花園一樣，極具特色。梅麗史翠普更在紅地毯活動上，現場演繹裴美蘭（Miranda）的經典對白「That’s All」，令全場尖叫不斷。

大會將場內融入櫻花元素極具特色。（公關提供）

梅麗史翠普現場演繹裴美蘭（Miranda）的經典對白「That’s All」，令全場尖叫不斷。（公關提供）

梅麗史翠普：Dolce & Gabbana訂製紅色套裝配長褲；Aldo紅色高踭鞋；Emmanuelle Khanh貓眼形太陽眼鏡；Olympia Le-Tan訂製書本型Clutch

安妮夏菲維：Schiaparelli FW2025 金色圖案黑色流蘇長裙；Schiaparelli 鎖匙孔黑色高踭鞋；Bvlgari太陽眼鏡與珠寶

第三站：南韓 - 首爾

驚喜收韓國繡花高踭鞋 梅麗史翠普爆韓文圈粉

韓國首爾絕對是今次亞洲之行的亮點城市之一，在記者會上，梅麗史翠普與安妮夏菲維除了分享了不少拍攝兩部作品的心情與感受之外，大會更送出以傳統韓國繡花技藝裝飾的紅色高踭鞋，令二人極為驚喜。首次到訪韓國的梅麗史翠普，更大騷韓文令全場瘋狂歡呼。晚上的時裝騷，場地更布置成《Runway》雜誌的辦公室，梅麗史翠普與安妮夏菲更從電梯步出，震撼全場。最厲害是場內噴出的紅色紙碎，也是高踭鞋形狀，令兩位主角驚喜連連。

驚喜收韓國繡花高踭鞋。（公關提供）

場內噴出的紅色紙碎是高踭鞋形狀，令兩位主角驚喜連連。（公關提供）

四季酒店宴會廳記者會

梅麗史翠普：2009年FW火紅Prada外套襯紅色長褲；Sole Bliss金色露趾高踭鞋；David Yurman首飾

安妮夏菲維：Vaquera 2026年SS系列的白色泡泡露肩裝，配黑色皮褲；Balenciaga 黑色pumps高踭鞋；Bvlgari蛇形手鈪

（公關提供）

時代廣場時裝騷

梅麗史翠普：Celine 2026 SS系列特別訂製黑色套裝配金釦，單袖披肩，高腰褲配黑色粗腰帶；Celine 黑色 pumps 高踭鞋；Oliver Peoples墨鏡

安妮夏菲維：Balenciaga FW 2026紅色皮革連身套裝裙；Balenciaga 黑色pumps高踭鞋；Bvlgari蛇形頸鏈

（公關提供）

第四站：中國 - 上海

華裔設計師作品上身 安妮為熱情觀眾眼濕濕

亞洲巡迴宣傳的壓軸一站，正是被譽為全球第四大時裝周所在地的上海。梅麗史翠普選上華裔設計師Cindy Chao設計的心口針登場，安妮夏菲維更以中國時裝設計師Susan Fang的新品服裝亮相紅地毯，別具意義。安妮見到在場觀眾的熱情歡呼，更忍不住眼泛淚光。兩人之後走入戲院，與觀眾一同分享拍攝《穿PRADA的惡魔2》的點滴，為亞洲巡迴活動劃上完美句號。

華裔設計師作品上身。（公關提供）

前灘太古里紅毯活動兼粉絲見面會

梅麗史翠普：Saint Laurent 2025 FW系列藍色風衣； Alexandre Birman尖頭高踭鞋；Cindy Chao設計的藝術珠寶心口針

安妮夏菲維：Susan Fang設計2026FW輕盈仙女傘裙；Gianvito Rossi透明高踭鞋；Bvlgari首飾