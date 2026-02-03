穿PRADA的惡魔2︱預告曝光原班人馬回歸　安妮夏菲維：似回到22歲

時尚界角力一觸即發？！影迷期盼多年，殿堂級時尚喜劇《穿PRADA的惡魔》（The Devil Wears Parda）終於以更華麗服裝場面升級回歸！首集電影於2006年上映，引爆全球高級時尚熱潮，收獲3.26億美元票房之餘，女主角梅麗史翠（Meryl Streep）普更獲封金球獎影后（音樂及喜劇類）。而作品不但創下現象級話題，更成功奠定其不朽經典地位 ！《穿PRADA的惡魔2》由宣布開鏡到拍攝期間，已引發一眾傳媒、粉絲在紐約及米蘭街頭追星，如編劇雅蓮麥肯拿（Aline Brosh McKenna）所講：「我們都知會有很多觀眾感興趣，但我從未見過這麼多人會來到片場！」

梅麗史翠普繼續飾演Miranda，與二十年前氣勢一樣強大！（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

安妮夏菲維飾演的Andy則成熟不少！（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

Miranda與Nigel這對《Runway》元老合體！（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

Andy在預告中，與當年第一次見工一樣走入Miranda的辦公室。（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

MIranda竟然唔認得Andy？（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

Miranda竟然向Nigel問究竟Andy是誰。（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

連Nigel也對Miranda的反應感到錯愕。（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

Andy於是介紹自己。（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

Andy於是介紹自己。（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

場面尷尬到不得了。（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

Miranda最後再次與Andy一同出動。（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

Miranda最後再次與Andy一同出動，似乎回復上司下屬的關係。（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

Miranda最後再次與Andy一同出動，但Andy已經成熟過20年前不少。（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

《穿PRADA的惡魔2》預告曝光 安妮夏菲維重演角色：好像回到22歲

《穿PRADA的惡魔2》最新官方預告於昨日（2日）早上重磅發佈！預告中昔日小助理沙安蒂重踏《Runway》雜誌辦公室，即受到裴美蘭奄尖聲悶嘲諷，又被Emily尖酸反撃，剎那勾起無限首集回憶。兩位女主角接受外媒專訪時難掩興奮，梅麗史翠普笑言重拾角色像翻舊衣櫃：「Oh，唔知呢件仲fit唔fit？」，安妮夏菲維（Anne Hathaway）更分享片場感動一刻：「片場對講機突然響起『Miranda 嚟緊！』，然後Miranda在我前面大概50呎的走廊出現，回憶馬上好似洪水湧回來，好像回到我22歲的時候，感覺超現實。」

Miranda、Andy與Nigel三人到訪Emily的辦公室。（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

Emily不敢相信再次看到三人合體。（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

Emily不敢相信再次看到三人合體。（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

Emily以為自己眼花！（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

但Miranda竟然唔認得Emily！（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

Emily嬲到發火！（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

Miranda似乎有面盲症？（《穿PRADA的惡魔2》預告截圖）

梅麗史翠普、艾美莉寶特原班人馬回歸

《穿PRADA的惡魔2》以原班人馬載譽歸來，除了導演大衛法蘭高（David Frankel）、編劇雅蓮麥肯拿再度聯手，戲中最重要的三大女主角：梅麗史翠普、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、艾美莉賓特（Emily Blunt）亦會華麗回歸，再度展惡鬥！而除了上集的史丹利杜茨（Stanley Tucci）都會參演外，新加入的演員還有華裔女星劉玉玲（ Lucy Liu）、《天能》（Tenet）男星堅尼夫班納（Kenneth Branagh）、及大熱美劇《性愛自修室》（Sex Education）施蒙艾絲莉（Simone Ashley），加上一眾人氣爆燈的名人、超模客串其中，保證帶來驚喜！

《穿PRADA的惡魔2》由梅麗史翠普、安妮夏菲維、艾美莉賓特及史丹利杜茨四位元祖主角主演。（《穿PRADA的惡魔2》角色海報）

梅麗史翠普重新飾演女主角Miranda Priestly。（《穿PRADA的惡魔2》角色海報）

安妮夏菲維再次主演女主角Andy。（《穿PRADA的惡魔2》角色海報）

艾美莉賓特再主演女配角Emily Charlton。（《穿PRADA的惡魔2》角色海報）