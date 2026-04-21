變老字號粵菜館？　廣州「牡丹樓」揭幕半日被拆招牌　麥當勞解惑

4月18日，全國首間「牡丹樓」麥當勞在廣州越秀揭幕，更將紅膠凳、大葵扇等本土元素搬入店內，迅速成為網紅打卡點，但「牡丹樓」招牌掛出半日即被拆，令一眾網民表示可惜。



全國首間「牡丹樓」位於廣州越秀區大塘街農講所星火分店，店內貼有不少在廣東文化中極具代表性的生活用品圖案，例如有廣東省省凳之稱的紅膠凳，夏天常用的大葵扇、人字拖等。不少網民笑言，麥當勞秒變老字號粵菜館。

掛上「牡丹樓」招牌的麥當勞位於廣州越秀區大塘街農講所。（小紅書＠阿肯嘆世界）

《廣州日報》報道，「牡丹樓」是網上對麥當勞的戲稱，源於粵語諧音。網傳一位北方遊客在廣東向的士司機詢問餐廳，司機用方言口音推薦「牡丹樓」，遊客誤以為是粵菜高端酒樓，結果到埗後發現是麥當勞。

《瀟湘晨報》報道，麥當勞店員介紹，掛上「牡丹樓」招牌為該分店的快閃活動，當日店內正推薦新產品「黑鳳梨漢堡」。該店主打懷舊復古，店內裝修有很多90年代復古元素，一直都有貼上紅膠凳、大葵扇、人字拖等元素。

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「牡丹樓」掛上當日就被拆招牌，有網民猜測，是因為「牡丹樓」諧音可能涉及商標合規問題。天眼查顯示，有「牡丹樓」商標註冊分類的包括方便食品、食品、餐飲住宿、廣告銷售，但與麥當勞無關。