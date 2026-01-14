內地麥當勞漢堡疑縮水｢小如馬卡龍｣引熱議　或是｢曼德拉效應｣？

近期內地社交平台上掀起一波討論熱潮，眾多消費者紛紛抱怨麥當勞漢堡尺寸疑似縮水，有網友甚至形容漢堡大小與馬卡龍相當，相關話題迅速登上熱搜，引發廣泛關注。與此同時，麥當勞在內地的餐品價格也出現調漲，進一步加深消費者的不滿情緒。



這波討論源自一位內地網友在社交平台發文，不滿自己購買的麥當勞漢堡明顯縮水，尺寸竟與馬卡龍差不多大小。該貼文迅速引發共鳴，「麥當勞漢堡馬卡龍」的標題隨即登上熱搜榜，吸引大量網友參與討論。

+ 1

針對消費者的質疑，有博主實際進行測試後發現，漢堡尺寸並未改變，認為這可能是所謂的「曼德拉效應」，即人們對過去事物產生與事實不符的集體記憶。然而，這樣的解釋並未完全平息消費者的疑慮。

面對輿論壓力，界面新聞記者致電麥當勞官方求證。接線客服回應表示，已如實記錄這一問題，並將向有關部門回饋。

除了漢堡尺寸爭議外，麥當勞的價格調整也成為關注焦點。根據半島都市報報導，2025年12月15日，內地麥當勞大部分餐品的價格出現調漲，漲幅普遍在0.5元至1元人民幣不等。就連被網友調侃為「窮鬼套餐」的1+1隨心配套餐，也出現了1元人民幣漲幅的組合方式，讓不少精打細算的消費者感到失望。

據新華社報導，截至2025年11月，麥當勞餐廳已遍布內地280餘個地級市，門店數量超過7500家，員工人數超過20萬人。隨著麥當勞在內地市場的發展，消費者對其產品品質與價格的關注度也日益提高。

【延伸閱讀】「麥當勞餐點變身日式定食」圖熱傳 可樂當湯飲 網民：我也想試（點擊放大瀏覽）

+ 10

延伸閲讀：

「Truffle Donut」超難買！ 代購1顆500元 黃牛曝同行探敵情

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】