內地麥當勞漲價引熱議　網民質疑漢堡尺寸「縮水」？

12月15日，麥當勞中國正式宣布部分餐品價格上調，漲幅在0.5元至1元（人民幣，下同）之間。該消息迅速引發熱議，不少網民調侃稱「天塌了」。除了漲價之外，「麥當勞漢堡縮水」話題也衝上微博熱搜，麥當勞官方職員則回應稱，雙層吉士堡的出餐標準一直是兩片麵包、兩片肉、兩片吉士加醬。



據《界面新聞》消息，麥當勞中國方面宣布，2025年12月15日起，部分餐品的價格增加0.5到1元。此次漲價覆蓋了多款熱門產品：麥當勞巨無霸漢堡（大麥克）、雙層深海鱈魚堡、大塊雞排的價格都調漲1元；在小食方面，玉米杯（玉米濃湯）、麥旋風（冰旋風）等上漲0.5元。

漲價前後部分餐食價格對比。 （梨視頻）

不過，被內地網民調侃為「窮鬼套餐」的「1+1隨心配」套餐價格這次並未調整，仍為13.9元起，但其中搭配不同的單品，出現了1元漲幅的組合方式。

「窮鬼套餐」的「1+1隨心配」（1+1星級點）套餐價格仍為13.9元起。（麥當勞）

此次漲價縮水，部分食客表示，0.5-1元的漲幅在物價上漲的大環境下尚可接受，更何況還推出了優惠活動，且麥當勞的食材品質和衛生標準始終有保證。也有部分網民透露，之後可能會轉向其他品牌。

除了漲價之外，「麥當勞漢堡縮水」話題也衝上微博熱搜，不少網民曬出圖片質疑漢堡變小。據《密度財經》 ，麥當勞官方職員表示，雙層吉士堡的出餐標準一直是兩片麵包、兩片肉、兩片吉士加醬。門店工作人員表示，每天都在製作餐品，沒有感覺出現「縮水」情況。

據《觀察者網》，麥當勞的漲價步伐幾乎已成為年底的「固定節目」。2023年12月，麥當勞曾對部分產品價格進行調整，平均漲幅約3%，「1+1隨心配」套餐價格從12.9元漲至13.9元。2024年12月，麥當勞宣布開始根據餐品數量收取打包服務費，團餐渠道也將收取打包費；今年2月，麥當勞還調整了早餐部分產品及開心樂園餐的價格，漲幅在0.5元至2元不等。

麥當勞中國行政總裁張家茵在此前8月接受媒體採訪時曾表示，「短期會去做一些價格促銷，但一些價格的定位長期來看是有害的、不可持續的，會儘量去避免。我們希望在價格定位上更加理性。」

麥當勞行政總裁克里斯·坎普欽斯基（Chris Kempczinski）曾公開多次提及公司面臨的成本壓力，其中食品價格上漲是主要挑戰之一。