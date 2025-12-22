麥當勞青海首店開業　實現在中國省級行政區門店全覆蓋

據《新華社》報道，麥當勞青海首店12月21日在青海省西寧市海湖新區開業。至此，中國所有省級行政區都開設了麥當勞門店。



麥當勞青海首店以中國西北區域面積最大的獨棟「得來速」（drive-through）餐廳的形式入駐。顧客駕車到餐廳，無需下車即可完成點餐、付款、取餐。

12月21日，麥當勞青海首家餐廳在西寧海湖廣場正式亮相。（官網）

而在12月20日，麥當勞宣布以「三店齊開」形式入駐寧夏回族自治區，同步開業的三家餐廳覆蓋銀川的核心商圈，可滿足家庭、年輕人與商務客群的多元化用餐需求。

麥當勞銀川閱彩城旗艦餐廳外景。（官網）

1990年，麥當勞正式進入中國內地市場，在廣東深圳羅湖區開設首店。2017年，麥當勞與中信資本、中信股份和凱雷投資集團達成戰略合作，自此麥當勞中國成為全球最大特許經營商，正式步入「金拱門時代」。

麥當勞銀川新百中心餐廳外景。（官網）

數據顯示，截至2025年11月，麥當勞餐廳已深入全國280餘個地級市，數量超7500家，員工人數超過20萬，2024年服務顧客超過13億人次。