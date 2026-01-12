大型婚宴不流行？海底撈麥當勞進軍「小宴會」市場　成Z世代新寵

隨著結婚人口逐年下降，內地的大型宴會市場不斷萎縮，但近年「小宴會」卻成市場新寵，包括海底撈、麥當勞都成宴會選擇，專家指內地新生代消費者更重視「情感化、個性化」體驗。



綜合內媒報道，其中海底撈是典型案例，幾個月前，海底撈在深圳市開設首家專屬宴會店，涵蓋婚宴、升學宴、生日宴、慶功宴以及公司尾牙等多種宴會形式，店面採用深紅、玫紅、閃金等中式喜慶色彩，並設置儀式區、互動區及多功能包廂，每人餐費最低僅需111元人民幣。

不僅如此，其他品牌也積極布局搶進，例如江蘇省蘇州市酒店「南園賓館」，去年7月推出「生日卡」，15天銷量即達4300張，知名速食麥當勞也承辦婚禮主題派對，手搖飲品牌喜茶、霸王茶姬也有「婚禮團購」服務。

餐飲專家分析，2024年選擇10桌以下小型婚宴的新人佔比已超過6成，北京一家飯店婚宴負責人透露：

1000平方米以上大宴會廳閒置率比，2019年上升了37%，周末黃金檔期預訂量下降明顯。

報道表示，年輕群體尤其是Z世代，對宴會需求呈現「情感化、個性化」特徵，他們更關注小圈子的「情感價值」，而非排場與人數，在小紅書、抖音上，「閨密生日派對」、「小型精緻婚禮」等內容獲得大量關注。

