有片｜蒙面賊趁打烊闖珠寶店掠200萬首飾　店主遭毆打電擊致骨裂

福建平潭有珠寶店被搶劫，女店主慘遭蒙面賊人瘋狂毆打及電擊，導致其肋骨骨裂，隨後更被鎖入洗手間。賊人最終掠走店內總值約200萬元（人民幣，下同）的商品後逃遁。目前，平潭警方已立案調查。



《海報新聞》報道，事發於1月18日。店主韓女士介紹，當晚9時許拉下電動捲閘準備打烊時，一名男子突然從捲閘下方闖入店內，捲閘落下後，兩人在店內「困獸鬥」。

賊人趁電動捲閘落下時闖入店內。（影片截圖）

閉路電視畫面顯示，韓女士一直躲避，又試圖揮手驅趕該名男子，但對方翻入櫃台後不斷毆打、電擊她，韓女士一直痛苦大叫，並大喊救命啊。該男子砸壞貨品櫃，取走財物後離開。

賊人戴了手套、口罩和頭盔，手持棍棒。（影片截圖）

韓女士遭賊人瘋狂毆打及電擊。（影片截圖）

韓女士憶述，賊人目測約30歲，身高約1.7米，當時有穿戴手套、口罩和頭盔，手持棍棒。她表示，對方一下子就翻到櫃台內，「把我按在地上，一直用棍打」。她遭到毆打後被賊人鎖入洗手間，「我在裏面拍，他又進去把我打了一頓。衛生間旁邊有個冰箱，他就推著冰箱把門給堵了」。

賊人將韓女士鎖入洗手間後，掠走珠寶首飾。（影片截圖）

賊人掠走珠寶首飾後離開。（影片截圖）

事發後，韓女士的肋骨被打骨裂，她已報案，民警還在調查。她提到，店內一整排櫃台的商品全部被賊人偷走，約值200萬元。

平潭綜合實驗區管理委員會人員稱，警方已立案調查。平潭警方稱，案件正在辦理中，民警已調取周邊監控調查。