雲南蒙面賊洗劫金店　警方10小時破案全數追回3公斤金飾

雲南香格里拉市一金店被蒙面賊人瘋狂「掃蕩」逾3000克黃金首飾，賊人作案後通過換裝、繞路等方式企圖避開追蹤。警方採取多種偵查方式，在案發10小時內破案，拘捕涉案賊人，並全數追回被盜金飾。



雲南警方消息，近日，迪慶州香格里拉市某黃金首飾店的店員開門營業時，發現前一晚下班時關實的捲閘竟被拉起。他進門查看後，發現店內多個玻璃櫃台被砸碎，現場一片狼藉，遂報警求助。

金店內多個玻璃櫃台被砸碎。（雲南警方）

警方接報到場，經偵查發現，當天凌晨3時半，一名戴帽、護目鏡、手套等「全副武裝」的蒙面人出現在金店附近。他左顧右盼確定無人後打開金店捲閘，在店內瘋狂「掃蕩」黃金飾品，塞滿隨身攜帶的背包後才離開。

蒙面賊人有備而來，他趁夜色掩護，盜竊得手後刻意選擇人流量小的路線逃跑，並通過換乘交通工具、更換衣著等方式，躲避公安機關偵查。

專案組採取多種偵查方式，多個偵查小組通過縝密偵查，民警7小時鎖定賊人身份，9小時後查獲被盜黃金飾品，10小時內成功拘捕涉案賊人，全數追回被盜的1000餘件，3055.02克黃金首飾。目前，涉案賊人已被依法刑拘，案件正在進一步偵辦中。

警方拘捕涉案賊人。（雲南警方）

警方追回全部金飾。（雲南警方）