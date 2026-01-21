湖南賊偷27克金飾銷贓　金店老闆「呃秤」騙走萬元黃金雙雙落網

湖南株洲市有小偷因沉迷賭博輸光積蓄，於是竊取友人家中27克金飾到金店變賣。惟警方追查贓款時，發現其變賣所得與市價嚴重不符，意外揭發金店老闆利用遙控篡改電子秤數據，「呃秤」騙走11克黃金。



據株洲九郎山公安、株洲警事消息，株洲市公安局九郎山分局刑偵大隊，近日破獲一宗入室盜竊案，更循線索揭開案中案的黃金「鬼秤」（本港稱「呃秤」）騙局。

陳某入室盜竊被捕。（株洲九郎山公安）

市民羅女士日前報警稱，家中金手鐲、頸鏈等金飾不翼而飛，被盜首飾總重約27克，價值約2.8萬元（人民幣，下同）。刑偵大隊立即偵查，不足2小時便鎖定並拘捕疑犯陳某。

經查，陳某沉迷網絡賭博，輸光積蓄的他想起此前借住在羅女士家中時，留意到其存放的金飾，遂趁羅女士一家外出旅遊時，利用備用鑰匙分3次盜走金器並變賣，獲利近28000元。

金店老闆利用遙控篡改電子秤數據，騙走黃金。（株洲警事）

然而，警方在開展追贓挽損工作時，發現陳某變賣黃金所得的總金額與27克金飾的實際價值有明顯差距。

經查，警方發現回收黃金的店主張某在交易過程中，通過遠程遙控暗中篡改電子秤數據，在回收陳某盜竊所得金飾的過程中，先後3次使用「鬼秤」作案騙走約11克黃金，非法獲利超1萬元。目前，涉嫌盜竊罪的陳某、涉嫌詐騙罪的張某已被採取刑事強制措施。