河北殺妻案｜對25歲妻拳擊腳踢終監生打死　狠夫被執行死刑

2025年8月，河北滄州孟村縣25歲女子劉某某遭丈夫拳擊、腳踢最終監生打死。同年12月9日，滄州市法院對案件一審公開宣判，判處被告金昊（劉某某丈夫）死刑。《中國新聞周刊》昨日（4月3日）引述律師消息指，金昊已被執行死刑。



劉某某被送院畫面。（微博＠_HHuANG_1）

據報道，金昊與劉某某是高中和大學校友，兩人於2021年5月結婚。據檢方指控，2025年8月21日22時許，劉某某發現酒後的金昊向他人發送曖昧信息，二人發生爭執。其後，金昊持玩具刀擊打並劃傷劉某某手臂、臀部，將其拖拽至客廳及臥室，其間以拳打、扇耳光等方式多次擊打其頭面、胸部及肢體。

劉某某通過微信告知金昊母親後，金昊父親電話斥責金昊。金昊隨後再次對劉某某進行質問、辱罵，並持續以拳擊、腳踢等方式毆打其頭面部，持續約10分鐘，直至其狀態異常仍未停止。

次日0時30分許，金昊父母趕到現場，金昊謊稱劉某某「已睡着」並加以阻攔，約15分鐘後其父母離開。此後，金昊未及時施救，而是回臥室休息。次日7時許，金昊發現劉某某已無心跳後撥打120，醫護人員到場確認其死亡，警方隨後將金昊拘捕。

河北滄州孟村縣25歲女子劉某某遭丈夫家暴身亡。（微博＠_HHuANG_1）

經鑑定，劉某某系鈍性外力致顱腦損傷死亡。另查明，在送醫後，金昊母親張某對現場帶血物品進行清洗、藏匿，並沖洗監控設備、銷毀相關證據，試圖掩蓋犯罪行為。

2025年12月9日，滄州市中級人民法院一審宣判，以故意殺人罪判處金昊死刑，剝奪政治權利終身；以幫助毀滅證據罪判處張某有期徒刑2年2個月。金昊不服，提起上訴。

該案於2026年1月13日在肅寧縣人民法院不公開審理。二審法院認為，原判決認定事實和適用法律正確，量刑適當，駁回上訴，全案維持原判。

《中國新聞周刊》昨日（4月3日）引述代理律師臧梵清消息指，金昊已被執行死刑。

劉某某一家三口。（網上圖片）

劉某某生前照片。（微博＠是金子總會發光Zz）

劉某某生前照片。（微博＠是金子總會發光Zz）

受害者的弟弟劉剛曾稱，姐姐多次被家暴，也考慮過離婚，但男方不放孩子撫養權，她太愛孩子，怕家人看到傷痕，她夏天穿長袖，眼角傷說是騎車摔的。

劉某某的叔叔稱，「這件事不是家暴這麽簡單，男方因為小三懷孕逼妻子離婚，兩人高中大學都是同學，是自由戀愛，我侄女不和他離婚是因為有個三歲的兒子，害怕離婚孩子判給男方，一直不願離婚。」