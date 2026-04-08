河北39歲男全中國巡跑！從北京跑1300公里去武漢 半個月已抵山東
撰文：吳真銘
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近日，抖音帳號「賈寧愛跑步」發布的從北京出發跑步去武漢的影片引發關注。當事人賈寧曾於2025年10月從北京跑步至上海，用時34天。今年3月，他再次從天安門出發，南下跑向武漢。4月7日，他已抵達山東聊城。
因愛好跑步開啟「全國巡跑」
《極目新聞》報道，賈寧今年39歲，來自河北衡水。他稱自己從2017年開始跑步，目前已經歷經30餘場全馬比賽。2024年和2025年，他曾從北京出發，跑步抵達上海、石家莊、鄭州、衡水等城市。
賈寧提供的某軟件數據顯示，他完賽里程超過947公里，在2023貝殼北京馬拉松中，賈寧成功「破三」，跑出2小時56分42秒的成績。
2025年4月19日，在北京亦莊人形機械人半程馬拉松比賽中，賈寧作為領跑員領航「天工」機械人，成功奪得冠軍。同年6月1日，他從北京跑向石家莊，共計290公里，耗時7天，全程直播。10月，他將「巡跑」範圍擴大，南下上海，最終耗時34天，跑完全程共1300公里。
北京到武漢1300公里 出發半個月已到山東
今年3月23日，賈寧再次從天安門出發跑向武漢。他介紹稱，平均每天跑30公里，期間國道、鄉道穿插跑，跑步時間大概有3-4小時。每到達一個地點，賈寧都會在自己的社交賬號發影片打卡。大多數人會給他加油鼓勁，但也有人質疑他「假跑」，對此他回應稱，「只會做自己想做的，不需要給別人證明什麼。」
4月7日，賈寧已經抵達山東聊城莘縣。他稱，計劃在今年五一之前抵達武漢。
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