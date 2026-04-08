河北羊肉湯店後廚驚現老鼠啃食生肉 官方查封調查
撰文：林芷瑩
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有網民反映，河北衡水市一間羊肉湯店的後廚有老鼠啃食生肉，畫面令人作嘔。4月8日上午，景縣市場監督管理局已到涉事店舖貼上封條。針對公眾最關心的「被啃肉塊是否已流入餐桌」等問題，官方表示尚在核查中。
《極目新聞》報道，4月7日，有網民曝光在河北衡水市景縣一間羊肉湯店拍攝到的場景，只見店內人聲鼎沸，食客滿屋，但鏡頭一轉，透過玻璃可見一隻碩鼠正在後廚啃食一大塊生肉，令不少人擔心這塊老鼠啃食過的生肉是否流入餐桌。
一名路過涉事羊肉湯店的市民稱，該店舖生意一直不錯，4月8日上午9時許曾見到市監局的人員到場貼上白色封條。
景縣市場監督管理局工作人員稱，他們已關注到此事，正在依法依規調查處理。至於這塊老鼠啃食過的生肉是否流入餐桌，也尚在核查。
店主回應稱，老鼠可能是從隔壁居民區順牆跑進店內，事發時後廚人員不在場，發現後已將涉事肉類丟棄，並表示今後不會再將肉類裸露放置。
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